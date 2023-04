Primarie, vince Damiano Coletta e sfida il centrodestra per la terza volta

Sarà ancora una volta Damiano Coletta il candidato sindaco del centrosinistra alle elezioni comunali del 14 e 15 maggio a Latina. Le primarie, scelte come strumento da Pd, Lbc e Per Latina 1932 per decidere il candidato sindaco, hanno decretato la vittoria dell'ex sindaco, che nelle due ultime elezioni ha battuto la destra, prima con Nicola Calandini e poi Vincenzo Zaccheo, senza però riuscire a portare a termine l'ultima consiliatura a causa delle dimissioni in blocco dell'opposizione.

E' Coletta dunque che vince la competizione a tre all'interno del centrosinistra con Daniela Fiore, scelta dal Partito democratico, e Filippo Cosignani, che si era presentato come indipendente. Scelto dunque il candidato sindaco, ora si apre ufficialmente la campagna elettorale e la sfida alla coalizione di centrodestra e alla candidata sindaca Matilde Celentano.

I risultati ufficiali delle primarie arrivano a poco meno di due ore dalla chiusura delle urne nei cinque seggi allestiti nel capoluogo. Coletta stravince anche al seggio del centro, alla Stoà in via Battisti, incassando oltre 1600 voti contro i 1000 circa di Fiore. Quando l'esito è ormai consolidato Coletta e i suoi festeggiano nella sede di Lbc. "Il mio grazie va a tutti coloro che mi hanno dato fiducia nel votarmi come candidato sindaco per le prossime amministrative - ha commentato Coletta - Un ringraziamento anche ai miei contendenti, Daniela Fiore e Filippo Cosignani. E' stato un confronto sempre leale. Ora si lavora insieme sui temi, si lavora insieme per aprire il campo, con le maniche tirate su. C'è un avversario sicuramente favorito in questo momento, ma la partita diventa intrigante perché c'è anche una Latina che vuole continuare il cambiamento iniziato nel 2016".