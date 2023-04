Primarie centrosinistra, Pd: “Grazie a Fiore e complimenti a Coletta. Ora avanti con l’alleanza”

“Adesso avanti con l’alleanza”: questa la parola d’ordine in casa Pd dopo l’esito delle primarie della coalizione progressista che hanno visto trionfare Damiano Coletta. Sarà lui il candidato sindaco del centrosinistra alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio a Latina. Sarà lui a guidare la colazione che, dopo il voto di ieri, potrà magari ora allargare ulteriormente il proprio orizzonte per lanciare la sfida al centrodestra dell'aspirante primo cittadino Matilde Celentano. Le primarie sono state organizzate da Partito Democratico, Latina Bene Comune e Per Latina 2032 e ora c’è ancora qualche settimana prima della presentazione delle liste a metà aprile, il tempo per sondare la posizione anche delle altre forze politiche a partire dal Movimento 5 Stelle.

Nel pomeriggio è prevista una conferenza della coalizione progressista Lbc-Pd-Per Latina2032 a cui parteciperanno i tre candidati alle primarie, Damiano Coletta, Filippo Cosignani e Daniela Fiore, che illustreranno proprio i prossimi passi della coalizione in vista delle elezioni comunali di maggio

Intanto c’è soddisfazione per l’esito del voto di ieri. “E’ stata una bella giornata di partecipazione - hanno commentato Augusto Gregori, presidente del Pd Lazio e Omar Sarubbo, segretario provinciale del Pd Latina -. 3000 cittadine e cittadini si sono recati ai seggi a Latina per scegliere il candidato sindaco per il centrosinistra da mettere in campo nel turno amministrativo di maggio. Grazie a Daniela Fiore per il grande impegno e lavoro di squadra e complimenti a Damiano Coletta. Adesso avanti con l’alleanza ed il campo alternativo alle destre per vincere le elezioni e rilanciare la città. Grazie a tutti i militanti e volontari che con il loro impegno hanno permesso questa bella domenica di democrazia”.