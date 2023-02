Elezioni regionali 2023, Lorenzo Cesa (Udc) a Latina in sostegno della candidatura di Maurizio Galardo

Un incontro ieri sera, 6 febbraio, con Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell'Udc, per sostenere Maurizio Galardo, candidato al Consiglio regionale nelle elezioni del 12 e 13 febbraio. Presenti anche il commissario provinciale del partito, Mario Tortorelli, e il commissario comunale Bruno Creo.

Lorenzo Cesa, tornato per l'occasione nel capoluogo pontino, ha ribaduto il pieno sostegno al candidato Galardo, "la cui esperienza policia e amministrativa - ha detto - lo rende il profilo ideale per poter rappresentare i cittadini all'interno delle istituzioni e in una Regione Lazio che sia finalmente giusta, solidale e vicina alle esigenze di tutte".

"In quanto medico inoltre Galardo può contare anche sulla sua esperienza professionale - si legge in una nota - come dimostrato ieri nel corso dell’incontro, durante il quale hadato prova di avere le idee chiare su cosa si debba lavorare per rilanciare la sanità del Lazio e, al contempo, per guidare la squadra messa in campo con il simbolo dello scudo crociato, di cui è capolista, e che avrà un ruolo determinante per la vittoria alle prossime elezioni del 12 e 13 febbraio".