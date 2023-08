Emergenza idrica, in arrivo la nave cisterna della Marina a supporto delle isole pontine

È previsto all’alba di giovedì 10 agosto da Catania l'arrivo della nave cisterna Ticino in aiuto delle isole pontine di Ponza e Ventotene per fronteggiare l’emergenza idrica. A darne notizia l’onorevole Nicola Ottaviani, segretario della commissione bilancio della Camera.

L’arrivo della nave, spiega Ottaviani, è stata possibile grazie all’azione comune concordata tra Nicola Molteni, il sottosegretario dell’Interno e Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario alla difesa. Un intervento che era stato proposto e richiesto dallo stesso onorevole che aveva raccolto, di concerto con il prefetto Maurizio Falco, “la preoccupazione dei sindaci di Ponza Ambrosino e Ventotene Caputo, per l’emergenza idrica connessa ad alcune difficoltà del vettore marittimo, tali da creare eventuali emergenze per residenti e turisti, nella fase più calda della stagione”.

“I sindaci delle isole - ha dichiarato Ottaviani - tirando un sospiro di sollievo, ringraziano il Governo ed, in particolare, i sottososegretari Nicola Molteni e Matteo Perego di Cremnago che, con l’ausilio dello Stato Maggiore della Marina, hanno reso possibile la messa in sicurezza idrica, e quindi igienico sanitaria, delle isole laziali, dimostrando in modo plastico come le emergenze, con ragionevolezza, si possono prevenire e non semplicemente rincorrere, anche nel periodo agostano”.