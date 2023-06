Erosione, sul tavolo della Regione le criticità del litorale pontino. Di Cocco: “Problema da prendere di petto”

È quello dell’erosione costiera il tema al centro della seduta della XII Commissione consiliare permanente “Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione” che si terrà presso la sala Mechellli del Consiglio regionale giovedì 22 giugno. In quella occasione saranno ascoltati i rappresentati dei Comuni costieri del Lazio. Sono stati invitati a partecipare i 24 sindaci del litorale e le federazioni balneari e a rappresentare l’amministrazione di Latina ci sarà l’assessore alla Marina Gianluca Di Cocco.

Di Cocco: “Problema da prendere di petto”

Come detto il tema centrale è quello dell’erosione costiera che, “oltre a essere un danno ambientale, è anche uno delle principali cause di perdite economiche e mancati incassi, da parte delle attività economiche, come ristoranti, stabilimenti balneari, soprattutto ora con l’inizio della stagione estiva, tristemente segnata dalle avversità climatiche”, ha dichiarato Nazzareno Neri, presidente della Commissione e capogruppo Udc in Consiglio regionale.

“Le parole del presidente Neri sono pienamente condivisibili - ha affermato Di Cocco, delegato dal sindaco Matilde Celentano per l’audizione di giovedì –. Lo ringrazio, e ringrazio il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e la sua Giunta per aver preso di petto il problema dell’erosione costiera, dimostrando finalmente che l’economia del mare, in tutte le sue sfaccettature, è di vitale importanza per i territori. La spiaggia è una risorsa che dobbiamo preservare senza se e senza ma”.

“L’audizione di giovedì sarà occasione per illustrare le criticità della nostra costa che ha subito negli anni pesanti danni provocati dall’erosione – ha anticipato l’assessore Di Cocco – Le risultanze dell’incontro saranno poi comunicate agli operatori della Marina che attendono soluzioni non più rinviabili. Il tema dell’erosione e degli interventi di tutela della costa, così come gli argomenti connessi al Piano di utilizzazione degli arenili e alle altre problematiche che riguardano la Marina, saranno affrontati con un’ottica partecipativa nell’ambito di un tavolo permanente con gli stakeholder”.

In audizione 12 Comuni pontini

Come detto sono 24 comuni rivieraschi del Lazio in audizione e ben la metà sono pontini; all’iniziativa del 22 giugno, infatti, saranno rappresentate le municipalità, oltre che di Latina, anche di Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Fondi, Sperlonga, Itri, Gaeta, Formia, Minturno, Ponza e Ventotene. “Abbiamo optato – ha precisato il presidente Neri - per audire tutti i sindaci delle coste del litorale laziale nella stessa giornata, al fine di avere un quadro completo della situazione. Non solo, pensiamo che sia occasione di dialogo e confronto, soprattutto per quei sindaci che hanno i territori confinanti, utile per agire tutti nella direzione del superamento delle criticità sin ora riscontrate”.

“La commissione – ha concluso Di Cocco - raccoglierà tutte le informazioni utili, per coadiuvare il lavoro della Regione Lazio, nella battaglia contro l’erosione costiera e fenomeni a essa collegati. Finalmente un’amministrazione regionale attenta ai territori e alla sua economia”.