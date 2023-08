Eventi a Latina, l’affondo dell’Udc: “Calendario povero e poco condiviso”

“Calendario povero, poco condiviso”: così definiscono il programma degli eventi estivi nella città di Latina dal Direttivo comunale dell'Udc che attraverso una nota coglie “l'occasione per notare che la ‘minimalità’ dell'offerta di intrattenimento nel periodo estivo rispetto ad altri comuni anche limitrofi è evidente. Cisterna, Sermoneta, Sabaudia e Priverno, per citarne solo quattro, hanno offerto questa estate un ricchissimo calendario. Da noi a Latina pare che la cosa sia ‘marginale’ o appannaggio di esperti. Noi crediamo che anche questo sia, come è, un nodo politico tanto più in una città che su sua stessa iniziativa si candida ad essere Capitale Italiana della Cultura per il 2026. Dobbiamo darci un piano strategico di eventi a diverso livello, dobbiamo usare le nostre infrastrutture, prima di tutto il Francioni, dentro un quadro complessivo, chiaro e di ampio consenso”.

E proprio in riferimento al Francioni il partito di maggioranza si è espresso anche su quanto accaduto giovedì scorso durante l’Esplosive Festival dopo che dal palco sono arrivati da parte di uno dei rapper ospiti d'eccezione della serata, Paky, insulti ai carabinieri. “Comprendiamo le esasperazioni artistiche ma condanniamo fermamente questo linguaggio che con l'arte non ha nulla a che spartire. E' un l'attacco gratuito ad una delle istituzioni che garantiscono la libertà di tutti e la convivenza civile, i nostri carabinieri. La concessione dello stadio comunale per un evento del genere di certo stride con i nostri valori. E ci spinge a chiedere maggiore condivisione nelle scelte che si operano nell'uso di infrastrutture pubbliche”.

“I gusti artistici di una città complessa come Latina sono mille e mille e uno - aggiungono dall’Udc -, ma certamente non si può procedere a caso anche perché ogni evento produce ricadute positive (economiche, di aggregazione) ma anche negative (viabilità, talvolta sicurezza). Chiediamo non la luna ma di condividere il percorso, le modalità di uso degli impianti pubblici, di determinare un calendario di eventi e di posizionare la nostra offerta di intrattenimento con quanto fanno i comuni a noi vicini per rendere il ‘sistema Latina’ più appetibile. Magari coordinando con loro le iniziative. Pensiamo ad un Comune di Latina aperto al suo interno al contributo di tutti e capace di dialogo con le altre realtà intorno.

Comprendiamo le polemiche, le critiche, cose inevitabili, ma dobbiamo essere capaci di fare le scelte migliori possibili e per far questo dobbiamo condividere i passaggi evitando eventi in cui ci siamo attacchi volgare alle istituzioni” conclude poi il Direttivo comunale dell’Udc.