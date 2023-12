Ex cinema Augustus: sempre più concreto il sogno dell’acquisto della struttura

Si fa sempre più concreto il sogno dell’acquisto del'ex cinema Augustus. E’ sempre più vicina, infatti, la realizzazione del progetto che prevede l’acquisizione e la ristrutturazione della struttura che per lungo tempo è stata uno dei fiori all’occhiello di Sabaudia, poi abbandonata da oltre dieci anni, e che tornerà presto a disposizione della comunità.

Ieri sera il Consiglio comunale ha approvato la richiesta di mutuo a tasso zero al Credito Sportivo, per l’acquisto e la ristrutturazione. Assenti i consiglieri Lucci e Di Capua mentre hanno deciso di non partecipare alla votazione i consiglieri: Massimi, Mellano, Iorio, Avvisati e Brina. Presente l’intera Maggioranza.

L’ex cinema Augustus verrà trasformato in centro polifunzionale. Non solo quindi proiezioni cinematografiche ma anche sala per teatro, concerti e conferenze, diventando così, nel cuore della città, un punto di ritrovo, di aggregazione sociale e crescita culturale.

“Viva soddisfazione da parte di tutta la maggioranza per avere raggiunto l’importante ulteriore traguardo per la nostra città - ha commentato il sindaco Alberto Mosca -. L’acquisto e la riapertura dell’Augustus sono i punti cardine del programma elettorale che, pertanto, stiamo attuando come promesso agli elettori. È con entusiasmo, quindi, che annuncio finalmente che si potranno cominciare a elaborare programmi invernali che consentano anche la destagionalizzazione, oltre all’accrescimento culturale dei nostri ragazzi. Ringrazio, anche a nome di tutta la Maggioranza, gli Uffici che hanno collaborato e predisposto atti in tempi rapidissimi al fine di non farci sfuggire l’occasione di contrarre un mutuo a tasso zero. Gli interessi, infatti, saranno a carico dello Stato”.