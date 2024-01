A Latina riflettori accesi su parco Oasi verde, ex garage Ruspi ed ex mercatino di via Verdi

Tre question time sono stati presentati dal gruppo consiliare di Lbc, composto dai consiglieri Dario Bellini, Damiano Coletta, Floriana Coletta e Loretta Isotton, due dei quali sono stati già calendarizzati. Le interrogazioni a risposta orale immediata, rivolte al presidente del consiglio e alla sindaca, riguardano in particolare il parco Oasi verde, l’ex garage Ruspi e l’immobile dell’ex mercatino di via Verdi. I primi due question time sono già in calendario nella seduta del 1 febbraio.

“Come movimento abbiamo raccolto la sollecitazione dell’associazione Quartieri Connessi – spiegano i consiglieri di Lbc – che ha segnalato la chiusura del chiosco bar e ristorazione all’interno dell’Oasi verde Susetta Guerrini. Un bar storico frequentato da bambini e famiglie dei due popolosi quartieri cittadini Q4 e Q5, i cui gestori contribuivano a mantenere pulita un’area verde che da sempre è punto di riferimento anche per anziani e sportivi. Ora nel giardino si sta accumulando spazzatura e degrado e la mancanza di controllo sta facendo aumentare episodi di vandalismo sui giochi e gli arredi. Ricordiamo inoltre che ulteriori disagi ai residenti di quei quartieri sono causati anche dalla chiusura del ponte pedonale. I lavori sono fermi e la maggioranza ha bocciato un emendamento da noi proposto che poteva destinare risorse per ripristinarlo e renderlo finalmente fruibile. Ora chiediamo dunque, oltre alle motivazioni della chiusura del bar e a chiarimenti sul contratto tra il gestore e il Comune, anche quali siano le intenzioni dell’amministrazione nel caso in cui i titolari abbiano deciso di recedere dal contratto. Con il chiosco del Parco Cottignoli Petrucci non ancora avviato, anche l’altra area verde è priva di servizi”.

Per il 1 febbraio è in programma anche un’interrogazione sull’ex garage Ruspi: “Su questo immobile, dal grande valore storico e urbanistico e dalle elevate potenzialità sociali e culturali, la sindaca ha annunciato la realizzazione di una sala multimediale per i giovani – proseguono i consiglieri del movimento –. E’ un progetto questo ancora però molto fumoso, che poco si sposa con il progetto di ristrutturazione che prevedeva di fare della struttura un luogo espositivo, un luogo d’arte e di cultura. Chiediamo dunque quali siano i progetti dell’amministrazione e in che modo si voglia caratterizzare l’edificio dedicandolo esclusivamente ai giovani senza tradire la funzione espositiva prevista nel progetto di ristrutturazione”.

Infine, un altro question time, presentato ma ancora da calendarizzare, è relativo al mercatino di via Verdi, anche in questo caso per “comprendere le intenzioni della maggioranza alla luce del fatto che questa struttura va con urgenza strappata al degrado e resa funzionale e utile, soprattutto perché collocata in una posizione strategica, a servizio dell’ospedale ma vicina anche al centro della città” concludono da Lbc.