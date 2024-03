Finanziamento perso per la pista ciclabile: si accende lo scontro tra Lbc e maggioranza

E’ scontro a distanza tra maggioranza e opposizione, sul finanziamento perso per il progetto della pista ciclabile L1 che parte dalle autolinee e arriva all’ospedale Goretti passando per la facoltà di Medicina a Latina. Si accende il botta e risposta tra il capogruppo di Lbc Dario Bellini e l’assessore alla Mobilità Gianluca Di Cocco che vede scritto ora un nuovo capitolo con la controreplica del consigliere di Latina Bene Comune all’esponente della giunta Celentano.

“Abbiamo letto con interesse la replica dell’assessore Di Cocco e rinnovo l’invito a portare in commissione i suoi argomenti” ha detto Bellini. “Molte delle affermazioni dell’assessore infatti non corrispondono al vero. Non è vero infatti, come affermato, che gran parte di questo tracciato, lungo circa 4 chilometri, ricada su suolo privato. L’unico tratto che presenta questo tipo di criticità è lungo 60- 80 metri e interessa un marciapiede privato ma ad uso pubblico. Per quanto riguarda poi le altre criticità, queste avrebbero potuto e dovuto essere superate con l’ausilio dei progettisti anche nel momento dell’apertura dei cantieri”.

Ognuno resta quindi sulle proprie posizioni con il capogruppo di Latina Bene Comune che torna a chiedere la convocazione della commissione competente per discutere del progetto. “E’ inutile a questo punto perdersi in ulteriori dichiarazioni e offese, tra l’altro del tutto fuori luogo rispetto alla nostra semplice e legittima richiesta di convocare una commissione consiliare. Come Lbc - aggiunge Bellini - abbiamo giustamente chiesto all’assessore e alla presidente Federica Censi di portare in commissione, tavole alla mano, il progetto in questione, facendoci comprendere come l’amministrazione intenda superare questi problemi. Tra l’altro in commissione vorremmo proporre di partecipare, con il progetto finalmente rivisto e corretto, al nuovo bando del Ministero che scade ad aprile e al quale l’amministrazione avrebbe potuto partecipare con altre progettualità di mobilità ciclabile che l’assessore Di Cocco si trova nei cassetti grazie al lavoro svolto dalla passata amministrazione Coletta.

Insomma - conclude poi il consigliere di opposizione dispiace per questo risultato perché lo stesso assessore Di Cocco aveva assicurato che il definanziamento era stato scongiurato. In 10 mesi di amministrazione i problemi avrebbero potuto e dovuto essere discussi e risolti insieme ai progettisti. Così non è stato. Attendiamo quindi di poter discutere della questione nell’apposita commissione Trasporti in un'ottica, com’è nostra abitudine, costruttiva".