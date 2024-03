Foce Verde, in Regione gli assessori di Latina rilanciano il progetto del porto

Un'audizione della commissione Lavori pubblici e trasporti del Consiglio regionale sul Piano dei porti. Nella giornata di ieri, 12 marzo, hanno partecipato gli assessori di Latina Gianluca Di Cocco e Franco Addonizio, rispettivamente con deleghe alla Marina e all'Ambiente. La seduta, presieduta da Cosmo Mitrano, è stata aperta dall'assessore del Lazio Pasquale Ciacciarelli, che ha evidenziato come il Piano dei porti, già illustrato nella seduta del 30 gennaio scorso, sia un punto di partenza da condividere con i territori, mettendo in campo anche la necessaria pianificazione urbanistica.



L’assessore Di Cocco ha chiesto di rivedere la proposta che riguarda Latina prendendo in considerazione la portualità di Foce Verde, con una nuova progettazione. “Il solo approdo di Rio Martino, pensato per imbarcazioni non superiori a 8 metri, in un’area sottoposta ad una serie di vincoli, non può essere esaustivo per una città, capoluogo di provincia, che punta a diventare città di mare, per le sue grandi potenzialità - ha spiegato Di Cocco, al termine delle audizioni – Il vecchio progetto di Foce Verde, con strutture protese nel mare, è stato escluso. Ma questo non significa che la progettualità non possa e non debba essere rivista, nel segno di una portualità interna. Foce Verde è un’area che ha subito e subisce il peso di importanti servitù, dovute all’ex centrale nucleare e al poligono di tiro. La presenza di un porto, certamente meno impattante di quello progettato anni fa, con l’attivazione di un trasporto per le Isole pontine, deve essere seriamente preso in considerazione per il rilancio dell’economia”.

“L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Matilde Celentano si attiverà per far presentare emendamenti alla delibera della giunta regionale affinché il porto di Foce Verde, da realizzare secondo un’ottica di ecosostenibilità, sia reinserito nel Piano dei porti”, ha dichiarato l’assessore Addonizio, a margine delle audizioni.