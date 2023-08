Frana a Itri, la Regione sblocca le risorse per la messa in sicurezza

Dopo la frana di Itri del 2021, la Regione Lazio sblocca le risorse per la messa in sicurezza dell'area ad alto rischio idrogeologico. Ad annunciarlo è l'assessora regionale all'Ambiente e allo Sport Elena Palazzo. “È con sincera emozione che voglio dare ai miei concittadini di Itri una bellissima notizia: la Regione Lazio ha reperito le risorse necessarie per la messa in sicurezza e per la mitigazione del rischio idrogeologico nei fossati Valle Foce e Valle Colella”, ha spiegato.

“Ringrazio prima di tutto il presidente Francesco Rocca e gli uffici della direzione Infrastrutture Mobilità insieme all’assessore Lavori Pubblici, Politiche di ricostruzione Viabilità e Infrastrutture Manuela Rinaldi per aver dato risposta alle mie sollecitazioni e l’assessore al Bilancio Giancarlo Righini, per aver trovato le risorse necessarie in un momento non facile. Fin dal mio insediamento – spiega Palazzo - mi sono fatta portavoce della drammatica urgenza per i residenti di Itri che, a distanza di due anni, sono ancora costretti a fare i conti con il serio rischio di crolli nella stessa area in cui avvenne la frana del novembre 2021. La cifra sbloccata per gli interventi, 713mila euro, servirà a garantire la sicurezza della viabilità e delle abitazioni che si trovano a ridosso dell’area dei fossati a rischio idrogeologico. L’Agenzia regionale Astral è stata incaricata di effettuare gli interventi. L’impegno immediato – aggiunge l'assessora - è ora quello di velocizzare le operazioni sviluppando la progettazione e gli obiettivi da raggiungere”.

“Questo intervento - conclude - si ricollega e completa la prima azione già avviata nei mesi scorsi dalla Regione Lazio, in collaborazione con la Direzione Regionale Difesa del Suolo e con il supporto tecnico del Genio Civile, quando erano stati avviati i primi lavori di somma urgenza per la pulizia e messa in sicurezza del fosso coperto di via VIII Marzo”.