Giorgia Meloni torna a Latina, la leader di Fratelli d’Italia presenta il suo libro

Giorgia Meloni torna a Latina. La leader di Fratelli d’Italia sarà nel capoluogo venerdì 16 luglio e l’occasione per fare visita di nuovo alla provincia pontina è offerta dalla presentazione del suo libro “Io sono Giorgia”.

L’appuntamento è alle 18 presso il Campo Coni e l’ingresso, nel rispetto delle norme anti-Covid, sarà consentito fino ad esaurimento posti. Sul palco con Giorgia Meloni ci sarà il giornalista Paolo Corsini che intervisterà la presidente di Fratelli d’Italia.

L’ultima volta per Giorgia Meloni nella provincia pontina risale a quasi un anno fa, nel settembre del 2020, quando la leader di FdI andò a Terracina nell’ambito della campagna elettorale per le amministrative a sostegno di Roberta Tintari, poi eletta sindaco. Nell’aprile del 2019, invece, Giorgia Meloni scelse proprio Latina per l’apertura della campagna elettorale per le Europee.