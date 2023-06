Incendi boschivi, vertice in Comune per prevenire l’emergenza in estate

Vertice in Comune per affrontare il delicato tema degli incendi boschivi, fenomeno che ogni anno affligge il sud pontino. A convocarlo, con l’obiettivo di prevenire l’emergenza, il sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto

Oltre al neo nominato presidente della commissione Ambiente Raffaele Gagliardi e agli assessori Stefania Stravato, Fabrizio Macaro e Antonio Ciccarelli che, ognuno per il proprio settore di competenza, hanno esposto le varie problematiche rilevate sul territorio, hanno preso parte al confronto anche delegazioni e rappresentanti dei vigili del fuoco di Latina, della polizia municipale, dei Falchi di Pronto Intervento coordinati dal presidente Mario Marino e del Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi.

“Nonostante quest'anno, fortunatamente, il fenomeno ancora non sia ‘esploso’ è attivo già dallo scorso lunedì il servizio di protezione civile antincendio regionale con base a Villa Placitelli che consente un tempestivo spegnimento dei roghi", spiegano dal Comune, e nel corso dell'incontro dai vari interlocutori sono state evidenziate da un lato l'importanza di far rispettare l'ordinanza antincendio, in vigore dallo scorso 15 giugno anche a Fondi, e dall'altra l'utilità di una campagna di sensibilizzazione per le tempestiva segnalazione dei roghi mediante i numeri 803555, 112 e 115. Un'attività, quella di monitoraggio e segnalazione, che vede in prima linea i volontari dei Falchi e che, molto spesso, ha consentito di sventare situazioni potenzialmente molto pericolose, tanto per i centri abitati quanto per il patrimonio arboreo e naturalistico locale.

Ogni rappresentante ha infine evidenziato criticità e problematiche riscontrate nel corso degli anni allo scopo di costruire una migliore e più proficua collaborazione tra gli enti interessati dalle attività di avvistamento, segnalazione, spegnimento e coordinamento delle indagini volte ad assicurare alla giustizia mercenari ed eco-criminali. Un confronto quello di ieri che tanto il sindaco Maschietto quanto il presidente Gagliardi hanno ritenuto proficuo preannunciando l'eventualità, qualora si rendesse necessario, di riconvocare il vertice per un ulteriore confronto e per affinare eventuali strategie preventive e repressive.