Adeguamento alla normativa antincendio: gli interventi e i finanziamenti in provincia di Latina

La Regione Lazio, con una delibera di giunta regionale dello scorso luglio, ha riprogrammato alcuni investimenti della sanità laziale, che riguardano anche i sistemi antincendio degli ospedali, con l'obiettivo di mettere in sicurezza le strutture sanitarie e di garantire risorse umane e professionali al Servizio sanitario regionale, necessarie a rendere operativa la nuova programmazione ospedaliera approvata la scorsa settimana.

In questi mesi infatti sono state acquisite le progettazioni e gli studi di fattibilità, da parte delle aziende sanitarie e ora la Regione Lazio è pronta per inviare al Ministero della Salute la proposta di accordo di programma per utilizzare i fondi di edilizia sanitaria (ex. articolo 20). Per quanto riguarda il programma degli interventi di adeguamento alla normativa antincendio delle aziende sanitarie e ospedaliere, nell’ambito del Piano degli investimenti in edilizia sanitaria, questo si basa su risorse statali già finanziate e non ancora impegnate e prevede lo stanziamento di un importo complessivo di circa 376 milioni euro, di cui 357 milioni per le annualità 2024-2027 a carico dello Stato e oltre 18,7 milioni di euro per le annualità dal 2024 al 2027 a carico della Regione Lazio. La delibera regionale permette alle Aziende sanitarie di poter iscrivere i relativi crediti nei propri bilanci.

Per quanto concerne la provincia pontina, sono cinque gli interventi oggetto di finanziamento. Per lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell'ospedale Goretti si prevedono complessivamente.2.523.074 euro, di cui 126mila circa a carico della Regione; per il Dono Svizzero di Formia l'importo è di un milione di euro, di cui 50mila finanziati dalla Regione; la stessa cifra di un milione di euro riguarderà anche i lavori di adeguamento del Fiorini di Terracina e del San Giovanni di Dio di Fondi, mentre 5.183.102 euro interesseranno i lavori nei vari presidi territoriali della provincia.