Isola pedonale, la petizione contro le novità volute dal Comune: 1600 firme in un giorno

Come era stato annunciato nei giorni scorsi è stata lanciata da Latina Bene Comune la petizione online, sulla piattaforma change.org, dal titolo “Isola pedonale a Latina, vivi la tua città” (clicca qui per la petizione). Un’azione, quella del movimento civico, online da domenica 10 marzo e che nel momento in cui stiamo scrivendo ha superato le 1.600 firme.

La petizione è stata lanciata pochi giorni dopo la conferenza dell’amministrazione comunale durante la quale la maggioranza ha sì annunciato di voler rendere l’isola pedonale definitiva in centro, ma ha anche anticipato alcune novità del progetto per il centro di Latina che riguardano in particolare la riperimetrazione dell’isola, con la riapertura, dal lunedì al venerdì, di una tratto di piazza del Popolo, recuperando così 40 stalli con disco orario, e la cancellazione di un tratto di pista ciclabile, sempre nel cuore della città.

Un tema quello dell’isola pedonale che fa discutere ormai da mesi e che, dopo lo slittamento nell’ultimo Consiglio comunale, sarà affrontato da maggioranza e opposizione nella prossima seduta di fine mese. Intanto è arrivata la mobilitazione di Lbc che ha lanciato questa raccolta firme. “Immagina il centro storico libero dalle auto. Puoi passeggiare, fermarti a chiacchierare, guardare le vetrine, far giocare i bambini. Senza il traffico, senza lo smog, senza rischi. Un’isola pedonale da vivere pienamente, arredata, arricchita di elementi architettonici, di eventi, di installazioni - si legge nel testo della petizione online -. Latina come le centinaia di migliaia di città grandi o piccole nel mondo che hanno restituito il centro ai cittadini, che hanno scelto di camminare invece di correre, di respirare invece di soffocare. Una città aperta alle persone, un centro chiuso alle auto. Non lasciare che l’attuale maggioranza torni indietro riaprendo al traffico, interrompendo la pista ciclabile, sottraendo spazi ai cittadini e alla mobilità sostenibile. La tua firma, la tua voce per riprenderti la tua città”.

Sostegno all’iniziativa di Lbc è arrivato anche dai circoli locali di Sinistra Italiana, Possibile ed Europa Verde. “Sarebbe stata opportuna una condivisione estesa alle altre forze politiche, sociali ed associative di questa iniziativa, per dare maggiore rappresentatività a chi vuole opporsi alla decisione della nuova amministrazione di destra del Comune di Latina” viene spiegato attraverso una nota di Sinistra Italiana, Possibile ed Europa Verde che ribadiscono che con le modifiche volute dall’amministrazione “si ridurrà ulteriormente la superficie di isola pedonale per abitante, che ci vede già adesso agli ultimi posti in Italia con soli 0.12 mq per abitante (dal rapporto ‘Ecosistema Urbano’ di Legambiente).

Va precisato - aggiungono le tre forze politiche - che l'isola pedonale non va intesa come una mera ‘chiusura al traffico’ ma implica una logica di assieme che trasforma una semplice modifica al traffico nella riorganizzazione di uno spazio e nella promozione di nuove funzioni: in poche parole in un progetto urbano. Si tratta in sostanza di riappropriarsi degli spazi che l'auto ha sottratto alle persone: per i bambini e per il passeggio, per aggregazioni sociali spontanee, per la promozione di attività artistiche e di spettacolo, per un rilancio delle attività commerciali nelle aree lontane dai centri di grande distribuzione, per una migliore percezione dei beni architettonici e degli spazi urbani. Riteniamo quindi sbagliata - conclude la nota - la valutazione che l'isola pedonale penalizzi le attività commerciali, e pensiamo che essa sia, invece, un'opportunità per le attività economiche, in quanto stimola le persone a permanere e a passeggiare, ponendo maggiore attenzione a negozi e bar”.