Caso Karibu, Tripodi: “Davanti al Tribunale di Latina a sostegno dei lavoratori”

C’era anche il consigliere regionale della Lega, e presidente della commissione Lavoro alla Pisana, Orlando Angelo Tripodi ieri davanti al Tribunale di Latina per dare sostegno ai lavoratori della Karibu in protesta, insieme al sindacato Uiltucs Uil, mentre era in corso la nuova udienza preliminare per i sei indagati della coop chiamati a rispondere di reati fiscali, mancati versamenti e false fatture nell’ambito dell’inchiesta sulla cooperativa e sul consorzio Aid.

"Ho fatto mille battaglie per portare a galla la verità su Karibu e Aid” ha detto Tripodi che con la sua presenza davanti al palazzo di giustizia ha voluto confermare il suo “sostegno ai lavoratori e alla Uiltucs. Soldi pubblici spesi in borse di lusso e per ottemperare al diritto all'eleganza, mentre lavoratori e famiglie vivevano in condizioni di degrado totale, senza acqua calda, senza medicinali, senza saponi e con cibo scaduto.

Dov'era chi doveva vigilare su questi fondi? Dove erano gli amministratori locali appartenenti al Pd al centro sinistra? Spero si faccia chiarezza anche sugli affidamenti diretti da parte di alcune amministrazioni, anche ben oltre la soglia dell'allora codice degli appalti" ha poi concluso il consigliere regionale della Lega.