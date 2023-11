Karibu: “Senza le denunce dei lavoratori questo scandalo non sarebbe mai emerso”

Alle 11.30 la nuova udienza preliminare per i sei indagati nell'inchiesta sulla Karibu e sul consorzio Aid, chiamati a rispondere di reati fiscali, mancati versamenti e false fatture; poi alle 14.30 gli interrogatori nell’ambito dell’altra inchiesta che ha travolto sempre la cooperativa pontina impegnata nella gestione di richiedenti asilo e di minori non accompagnati nella provincia di Latina, quella che ha portato agli arresti domiciliari Marie Therese Mukamitsindo e Liliane Murekatete, rispettivamente suocera e moglie del deputato Aboubakar Soumahoro. In questo caso le accuse sono di frode nelle pubbliche forniture, bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e auto-riciclaggio.

È stata una giornata, quella di ieri, che ha di nuovo acceso i riflettori sulla città di Latina con l’attenzione tutta concentrata sul Tribunale di piazza Buozzi. Lì si sono ritrovati per un nuovo presidio anche i lavoratori di Karibu e consorzio Aid, insieme ai rappresentanti della Uiltucs guidati dal segretario Gianfranco Cartisano. “Se non denunciavano i tanti lavoratori questo scandalo non saremmo mai emerso con queste dimensioni - dichiarano dal sindacato per voce di Cartisano -. Come Uiltucs Latina continueremo a sostenere la vertenza e le denunce vista la mancata sorveglianza degli enti erogatori dei progetti i quali dovevano avere maggiore attenzione”.

“Oggi abbiamo un quadro abbastanza chiaro, i lavoratori erano considerati dai rappresentanti di Karibu e Aid solo strumenti per raggiungere il loro profitto personale; ma il lavoro è altra cosa - aggiunge Cartisano -. Dopo l’ordinanza abbiamo capito che per loro e Lady Soumahoro le risorse economiche delle coop erano sempre disponibili per il lavoratori non c’erano mai i soldi degli stipendi; confidiamo nel lavoro degli inquirenti”.