Regolamento dei centri diurni da rivedere: mozione di Lbc approvata in Consiglio

La mozione sul contestato nuovo regolamento dei centri diurni, presentata dal movimento Lbc, prima firmataria Floriana Coletta, è stata accolta con favore dalle altre forze di opposizione e anche dalla maggioranza e approvata all'unanimità nel corso della seduta di ieri del Consiglio comunale. Con deliberazione n.174 del 13 aprile scorso si è imposta infatti una quota di compartecipazione aalle famiglie di persone con disabilità che usifruiscono di questo importante servizio, stabilita sulla base del reddito Isee socio- sanitario.

“Con la mozione – spiegano la prima firmataria Floriana Coletta e gli altri consiglieri del movimento – il regolamento potrà tornare in commissione e passare per il necessario confronto con le famiglie con l’obiettivo di rivedere il contributo richiesto dall’amministrazione. Oggi siamo soddisfatti del risultato ottenuto in aula. Questo è tema che unisce tutta la città e che è necessario affrontare senza barriere e lontani da fronti politici. Siamo soddisfatti dunque che si sia aperto un dialogo proficuo in vista dell’obiettivo. Le famiglie, che già vivono situazioni di difficoltà per la gestione di persone con disabilità e gravi patologie, avevano segnalato il problema: un impegno economico troppo gravoso in questo particolare periodo storico, che rischiava di costringerle a rinunciare a un servizio fondamentale. A loro dobbiamo garantire tutela”.

Sul caso si è espresso chiaramente anche l'assessore ai Servizi sociali Michele Nasso: "Esprimo personale soddisfazione e plauso al Consiglio comunale che oggi in aula ha unito le forze di maggioranza e opposizione per arrivare a un punto condiviso sui centri diurni - ha dichiarato - Punto da me perseguito sin dal primo giorno dell’incarico di giunta, sia per la riapertura dei centri diurni in brevissimo tempo, sia per la modifica del regolamento approvato dal commissario straordinario prevedendo delle quote di compartecipazione per un servizio finora erogato gratuitamente. Ho avvertito questa necessità consultando gli operatori, ascoltando le preoccupazioni dei genitori dei ragazzi con fragilità che frequentano i centri diurni, e confrontandomi anche con i miei due predecessori, Patrizia Ciccarelli e Francesca Pierleoni".

La mozione è stata emendata ed approvata all’unanimità. Alla prima seduta utile della commissione Welfare, appena costituita, sarà valutata una proposta di modifica del regolamento. e, all’esito dei lavori della commissione, il sindaco e la giunta reperiranno nei fondi di bilancio le somme necessarie a rendere meno oneroso il contributo delle famiglie degli utenti.