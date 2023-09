Emergenza rifiuti, 550mila euro per il conferimento in un altro sito

Ammonta a oltre 550mila euro la spesa che il Comune di Latina dovrà sostenere per il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati e assimilati, prodotti nel territorio comunale in un sito diverso da quello di Rida Ambiente di Aprilia il cui impianto non sta funzionando in seguito ad un incendio divampato domenica scorsa.

Alla luce dei cumuli di rifiuti che da giorni si stanno accumulando nelle strade e sui marciapiedi del capoluogo pontino a causa del mancato ritiro per l’impossibilità di conferirlo nel sito di Aprilia nei giorni scorsi il dirigente del Servizio ambiente ha firmato una determina con relativo impegno di spesa per un affidamento emergenziale del servizio di trattamento rifiuti indifferenziati. La decisione è stata adottata “considerato che l’impossibilità di smaltimento genera un accumulo di rifiuti tale da poter costituire non solo un elemento di degrado ma anche un reale rischio per la salute dei cittadini e l’igiene urbana”.

Alla fine la scelta è caduta sulla società Refecta srl con sede a Cisterna di Latina che, tra le sei aziende del settore consultate in questa fase emergenziale, ha presentato l’offerta economica più conveniente: la stima è il conferimento di circa 2.400 tonnellate di rifiuti da conferire per una spesa complessiva pari a 531.360 euro oltre l’extra-costo pari a 24.600 a partire dal mese di settembre 2023. In totale quindi la spesa presunta complessiva ammonterà a 555.960 euro.