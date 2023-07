Raffica di furti nei borghi, appello alle forze dell'ordine

L'allarme furti nel capoluogo arriva anche all'attenzione della politica cittadina. Ne parla Renzo Scalco, consigliere comunale di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Pianificazione.

"Ormai da settimane, praticamente ogni giorno, le cronache locali ma anche gli stessi cittadini ci riportano notizie di furti in serie nei borghi della nostra città - commenta il consigliere - Si tratta di una condizione incresciosa che fa vivere in uno stato di ansia continuo i residenti che temono ormai di lasciare la propria abitazione per più di qualche ora.”.

“Controllare un territorio complesso e variegato come quello di Latina, con un nucleo centrale costellato da numerosi borghi è purtroppo complicato e siamo ben consci dello sforzo che ogni giorno le donne e gli uomini delle forze dell’ordine fanno per garantire la sicurezza – prosegue Scalco – Un lavoro che porta, lo raccontano le cronache, a risultati di tutto rispetto. Il mio è da intendersi quindi come un appello, per migliorare quanto fatto sin ora. Mi faccio portavoce delle migliaia di cittadini che abitano i nostri borghi chiedendo un’attenzione ancora maggiore nelle ore notturne nelle zone periferiche della nostra città, soprattutto in questi mesi estivi quando molte abitazioni restano vuote per giorni a causa delle ferie estive”.