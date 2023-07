Furti in serie in periferia: razzia nelle abitazioni del borgo

Colpi in serie nelle abitazioni alla periferia di Latina. La zona presa di mira dalle bande sembra essere in particolare quella di Borgo Sabotino, dove i residenti hanno segnalato furti già dalla scorsa settimana, nelle notti di giovedì e venerdì. I malviventi, da quanto si apprende, avevano provato a entrare in tre abitazioni del borgo, ma il colpo è andato a segno soltanto in una, di proprietà di un consigliere comunale di Latina, mentre in altri due casi sono stati messi in fuga dalla presenza dei proprietari.

Gli episodi si sono poi ripetuti anche tra sabato e domenica, quando un cittadino che abita in zona ha denunciato il furto della sua auto che era stata parcheggiata vicino casa.

Con la vettura rubata i ladri avrebbero tentato il furto in un'abitazione poco lontano, ma nella perlustrazione si sono accorti che la famiglia era in casa e hanno quindi rinunciato al colpo dandosi alla fuga. L'auto utilizzata per gli spostamenti è stata poi ritrovata abbandonata in una zona di campagna e i ladri con tutta probabilità si sono poi dileguati a piedi facendo perdere le tracce.