Asili nido: il servizio sta per cominciare ma le gare per la gestione sono ancora in corso

Entro il 14 settembre il servizio asili nido dovrebbe entrare in funzione ma ad oggi risulta ancora in fase di aggiudicazione la gara d'appalto per la gestione dei nidi di via Bachelet, via Budapest, via Aniene e via Gran Sasso d'Italia per il triennio 2023-2026. Lo sottolinea la consigliera comunale del Pd Valeria Campagna, capogruppo del partito, che annuncia di aver chiesto al presidente della commissione Pubblica Istruzione Giuseppe Coriddi di convocare al più presto una seduta della commissione per avere tutti i chiarimenti. "Chiediamo – spiega Campagna – di essere informati sui ritardi che potrebbero condizionare l’apertura degli asili nido comunali e sulla verifica della conformità del contenuto delle gare rispetto agli indirizzi approvati in Consiglio Comunale all’unanimità con disposizioni ancora in essere. In primis, quella relativa al tempo pieno”.

Sul caso interviene anche l'ax assessore e consigliere comunale Gianmarco Proietti: “Più che di un indirizzo, che pure è stato votato ed approvato in Consiglio Comunale, stiamo parlando di una mera attuazione di quanto sancito con decreto della Presidenza della Repubblica: la scuola dell’infanzia deve essere di 40 ore.

Pertanto, le scuole dell’infanzia Comunali paritarie di Latina devono assicurare il loro servizio dalle 8:30 alle 16:30 così che si possa espletare correttamente quello che è un servizio per le famiglie e, soprattutto, un percorso didattico a beneficio dei bambini e delle bambine”.



“Speriamo non solo che le procedure di assegnazione stiano procedendo e siano in fase di terminazione - aggiunge Valeria Campagna - ma anche che il Comune di Latina si stia attrezzando per garantire un servizio efficiente e a tempo pieno. Motivo per cui ho richiesto la presenza in commissione, oltre che del dirigente di servizio, dell’assessora Tesone. L’auspicio – conclude – è quello di ottenere risposte positive, visto che parliamo dell’educazione dei bambini e delle bambine di Latina e visto che ad oggi non ci risultano risorse allocate nell’ultimo bilancio né per ampliare il personale degli Asili Nido Comunali né per offrire servizi alle piccole generazioni”.