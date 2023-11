Mareggiata. Tripodi: “Depositata mozione per lo stato di emergenza, ingenti danni alle strutture balneari”

“Entro fine novembre capiremo il valore del danno complessivo agli stabilimenti balneari del Lazio conseguente alla mareggiata e alle piogge e vento degli ultimi giorni". E' quanto dichiara il presidente della commissione Lavoro della Pisana, Orlando Angelo Tripodi. "Sono molto preoccupato – spiega il consigliere regionale – perché siamo solo all’inizio della stagione invernale e vediamo già le conseguenze devastanti per la nostra costa, ma soprattutto per gli operatori delle imprese balneari. Attraverso una mozione ho chiesto al presidente Francesco Rocca e alla Giunta, lo stato di emergenza e il conseguente impegno a reperire risorse per indennizzi ai danni causati. Sarebbe opportuno che la Regione si dotasse di una figura ad hoc per affrontare le tematiche e la risoluzione ai problemi derivanti dall’erosione, considerato che ogni anno si verificano situazioni sempre di più ampia portata che minacciano le coste del Lazio, anche con specifiche deleghe per i Porti; questo anche per il tramite di un osservatorio che monitori costantemente la salute delle nostre coste e che rilevi attraverso il parere degli esperti, quelle attività da intraprendere nell’immediatezza".

Attraverso una mozione Tripodi chiede al presidente Rocca e agli assessori competenti lo stato di emergenza e chiede poi che la Regione si faccia promotrice, presso la Conferenza Stato Regioni, affinché vengano reperite risorse straordinarie da utilizzare a breve termine per interventi urgenti di difesa della costa e di ripascimenti da realizzare nelle località più colpite dagli eventi metereologici e dalle mareggiate e quindi avviare tutte le procedure a sostegno dei balneari.

"Ho avuto notizie di criticità in tutto il territorio costiero laziale, un po' dovunque sul litorale romano il mare continua a divorare la costa - aggiunge Tripodi - La prima invasione del mare con onde alte 3/4 metri ha prodotto solo sugli stabilimenti balneari di Ostia un milione di euro di danni. Il maltempo ha prodotto analoghi risultati anche a Fiumicino e a Nord nella provincia di Viterbo, presso le località di Tarquinia e Montalto Di Castro fino al confine con la Toscana. La mareggiata è stata devastante a Latina, dove tra Foce Verde e Rio Martino alcune strutture sono crollate, altre sono state invase dall’acqua, mentre è chiaro che anche per oggi le condizioni meteo avverse possono continuare a creare danni. Sul lungomare di Sabaudia le mareggiate stanno divorando la duna. È passato circa un anno dai primi cedimenti sul lungomare di Sabaudia ed il fenomeno erosivo è più dirompente che mai. Inoltre, ancora non sono stati effettuati interventi alla Bufalara dove ha ceduto la spalletta del canale. E la sabbia continua a finire in acqua. Stessa situazione si verificano a sud nella provincia di Latina, presso Gaeta e Minturno fino al confine con la Campania. L'ondata di maltempo di questi giorni - conclude - sta già mettendo a dura prova il litorale laziale sia per quanto riguarda il fenomeno erosivo che per i danni alle attività. La difesa dei litorali va inquadrata nel contesto di un’azione integrata a medio-lungo termine in cui devono essere considerati gli effetti diretti dell’erosione costiera e dei cambiamenti climatici e quelli indiretti che riducono in generale la resilienza delle spiagge; l’obiettivo è quello di integrare gli interventi di difesa in una logica di piano che deve includere criteri di sviluppo sostenibile e tutela ambientale”.