Musei e opere d'arte: due opere di Cambellotti in prestito per un'esposizione a Genova

L'amministrazione comunale al lavoro per la valorizzazione del patrimonio culturale di Latina. Su indirizzo della sindaca Matilde Celentano la giunta ha approvato due delibere: la prima riguarda il prestito di due disegni di Duilio Camellotti per un'esposizione organizzata dal Comune di Genova e dal Palazzo Ducale Fondazione, la seconda relativa invece al protocollo d'intesa per la costituzione dei "Musei in rete".

“Il prestito delle opere d’arte che stiamo concedendo nell’ottica di una collaborazione tra istituzioni – spiega la prima cittadina – favorisce, senza ombra di dubbio, la valorizzazione delle stesse e attiva al contempo la promozione delle nostra città e del territorio. Nei giorni scorsi, visitando la Galleria di Arte Moderna e Contemporanea dove è esposta la tela Annunciazione di Pippo Rizzo, appartenente al patrimonio del Comune di Latina, anche questa data in prestito, ho potuto verificare il grande potenziale di questo tipo di operazioni. Ritengo che la cultura non abbia confini e per una città come la nostra, che ambisce al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2026, il prestito delle opere d’arte rappresenti un punto di forza”. I due disegni di Cambellotti, attualmente custoditi nell’omonimo museo di Latina, sono il Prospetto e l’Assonometria de “La grande capanna artistica” del 1911. Saranno esposti a Genova dal 24 aprile al 1 settembre 2024 nella mostra “Nostalgia. Storie ed espressioni di un sentimento”.



Per quanto riguarda i “Musei in rete”, la sindaca ha spiegato poi che l’iniziativa risponde appieno alla vigente normativa e alle disposizioni ministeriali e regionali ed è finalizzata alla promozione e allo sviluppo della cultura. “Con la delibera approvata ieri – ha dichiarato – andrò a sottoscrivere, in rappresentanza del Comune di Latina, il protocollo d’intesa per la costituzione della rete museale della provincia pontina. I Comuni stanno vivendo da tempo momenti di crescenti difficoltà per la destinazione delle risorse alle attività culturali e per la contestuale crescita di costi relativi alle attività museali. L’istituzione di ‘Musei in rete’ vuole favorire la collaborazione sinergica tra i diversi soggetti, pubblici e privati, al fine di superare attraverso un unico coordinamento le eventuali singole difficoltà a portare aventi determinate iniziative”. Il protocollo prevede che ogni museo o istituto, aderente o meno all’Organizzazione museale regionale (Omr), mantiene propria autonomia giuridica, gestionale organizzativa. “Il coordinamento e la concertazione di attività comuni – ha precisato Celentano - permetteranno di avere una visibilità più ampia al pubblico attraverso i media, di godere di una risonanza su un territorio più vasto, di contare sul maggiore interesse da parte di possibili finanziatori pubblici o sostenitori privati, di ottenere una razionalizzazione dei calendari e una condivisione di alcuni servizi”.