Latina aderisce alla Settimana Europea della Mobilità 2023

Il Comune di Latina ha aderito alla Settimana Europea della Mobilità 2023, in programma dal 16 al 22 settembre quando contemporaneamente, in tutta Europa, si svolgeranno iniziative per sensibilizzare i cittadini alla riduzione dell’impatto degli spostamenti sull’ambiente, a rendere più vivibili e gradevoli le città, più sicure le strade, influire sulla qualità della salute e della vita incentivando alla le forme di mobilità “attive e dolci”.

Sul sito del Comune è stato pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per la promozione di iniziative afferenti la mobilità sostenibile da presentare nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità 2023. I soggetti interessati a presentare le proprie iniziative potranno far pervenire il proprio interesse entro le ore 24 di giovedì 31 agosto, compilando il modello di richiesta in allegato all’avviso (qui il link) e inviandolo al servizio Trasporti, Mobilità, Piste Ciclabili e Marina all’indirizzo protocollo@pec.comune.latina.it. Le adesioni pervenute nei termini, saranno valutate in ragione della congruenza con i temi proposti dal Ministero e verranno inserite nella programmazione della “SEMS 2023” dell’Ente.

“L’evento, che promuove soluzioni sostenibili per i nostri spostamenti quotidiani, è in linea con l’impegno preso dalla nostra amministrazione nei confronti della mobilità sostenibile – dichiara il Sindaco Matilde Celentano – e a basso impatto ambientale. La settimana europea della mobilità rappresenta un’opportunità per incoraggiare i cittadini a contribuire al risparmio energetico e a promuovere il trasporto attivo. L’obiettivo è lavorare per una città vivibile, migliorando al contempo la qualità dell’aria e la salute pubblica. Siamo a lavoro per organizzare una serie di eventi e iniziative per incoraggiare le buone pratiche. L’apporto dei cittadini, che potranno partecipare all’avviso di manifestazione di interesse entro il 31 agosto, sarà fondamentale per andare insieme verso un sistema di trasporto sostenibile e migliore per tutti”.

"La possibilità che questo avviso offre – afferma l’assessore ai Trasporti Gianluca Di Cocco - è di focalizzare l’attenzione di un’ampia platea di cittadini su una tematica di grande interesse pubblico, considerati i numerosi risvolti che la mobilità cittadina porta con sé in termini di salute, sostenibilità economica e ambientale. Stiamo lavorando a un programma che sia il più possibile ricco e di ampio raggio, coinvolgendo tutte le realtà cittadine, pubbliche e private. È nostra intenzione individuare diversi filoni di iniziative per raggiungere un pubblico più variegato possibile. Dislocati sul territorio di Latina, dunque, ci saranno momenti di riflessione pubblica come convegni e workshop, ma anche esposizioni di mezzi sostenibili, appuntamenti aggregativi per raggiungere scolaresche, famiglie, gruppi e associazioni e iniziative di sensibilizzazione al tema della mobilità sostenibile".