Videosorveglianza: 65 telecamere attive. Progetti per implementare il sistema

Sono 65 le telecamere del sistema di videosorveglianza al momento attive sul territorio del comune di Latina. Ne fanno parte anche quattro con sistema targa system, che permette la lettura delle targhe. È quanto hanno spiegato la comandante della polizia locale, Sabrina Brancato, e la dirigente Daniela Prandi, presenti in commissione Pianificazione presieduta dal consigliere Renzo Scalco. La predisposizione del servizio è però di 152 telecamere ed è previsto un potenziamento degli occhi elettronici e l’attivazione di altre due telecamere targa system per cui manca solo l’allaccio.

Un progetto a parte riguarda invece la marina di Latina, dove le telecamere andranno tutte sostituite in quanto il costo dell’aggiornamento del sistema precedente è troppo alto e non sarebbe conveniente. Il progetto, che riguarda sia il lato destro che il lato sinistro del lungomare e che è già stato finanziato, prevede l’installazione di nuove telecamere con performance particolari che consentano di non essererovinate dalla salsedine.

“Il sistema di videosorveglianza – ha spiegato la sindaca Matilde Celentano - è di fondamentale importanza per la sicurezza del territorio e, per questo, colgo l’occasione per ringraziare il comandante della polizia locale Sabrina Brancato ospite oggi in commissione e tutti gli agenti che operano, in diversi settori e con diversi ruoli, sul territorio di Latina con impegno e sacrificio. Lo stesso ringraziamento va alla polizia di Stato e ai carabinieri per il lavoro che costantemente svolgono a tutela dei cittadini. L’amministrazione comunale lavora in sinergia con le forze dell’ordine, sentinelle del territorio, per il controllo capillare della città e attraverso la videosorveglianza dà il suo contributo in termini di sicurezza, nell’ottica di una condivisione di obiettivi. Le telecamere ad oggi attive, visibili dalla sala di controllo di piazza dei Mercanti, richiedono anche una continua manutenzione da parte del Comune e, per questo, ogni volta che si verifica un malfunzionamento o un danneggiamento siamo pronti a intervenire con i dovuti passaggi burocratici. Un’implementazione del servizio di videosorveglianza – ha concluso – arriverà il prossimo anno con l’istallazione di telecamere di ultima generazione. La sicurezza urbana è, infatti, una delle priorità dell’amministrazione comunale e le telecamere permettono di tenere sotto controllo il territorio h24, soprattutto nelle aree ritenute più a rischio”.