Carcere, Miele (Lega): "Per Latina nuova struttura più funzionale alle esigenze del territorio"

"Quella della casa circondariale di Latina è una realtà complessa, una realtà che ha bisogno anche e soprattutto dell'attenzione da parte delle istituzioni". Così la deputata pontina della Lega Giovanna Miele ha commentato la visita al carcere di Latina di via Aspromonte e l'incontro con i dirigenti e gli operatori.

"Una visita che mi ha dato modo - ha spiegato Miele - di confrontarmi con la neo-direttrice, la dottoressa Pia Palmieri, gli educatori, la polizia penitenziaria e il personale sanitario e scolastico. Sono emerse molte criticità ma ho potuto constatare la passione, la determinazione e l'amore con cui le attività vengono promosse e svolte anche con l'ausilio delle associazioni di volontariato. Il mio plauso è rivolto a tutti coloro che ogni giorno si adoperano senza riserve, nonostante le difficoltà. L'obiettivo delle strutture detentive non può e non deve essere solo punitivo ma deve essere anche correttivo, mirando al pieno reinserimento nella società. Un obiettivo che però non può di certo essere perseguito in strutture sovraffollate e sottodimensionate. Per questo motivo va perseguito l'obiettivo anche a Latina di una nuova struttura più funzionale alle esigenze del territorio e degli operatori che ogni giorno lavorano con impegno e abnegazione nella casa circondariale della nostra città".