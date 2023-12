Viabilità, lavori stradali: chiusa la provinciale Casello nel comune di Priverno

Vanno avanti gli interventi programmati dalla Provincia di Latina per migliorare le condizioni delle arterie stradali di competenza. L’ultimo cantiere in ordine di tempo è quello aperto ieri con la chiusura temporanea al traffico veicolare della strada Casello dal Km. 0+550 (rotatoria 156) al Km 1+400 (rotatoria Madonna delle Grazie) nel territorio del comune di Priverno, per consentire alcuni lavori di manutenzione del piano viabile.

La strada rimarrà chiusa al traffico fino al termine degli interventi nella fascia oraria compresa tra le 7.30 alle 18, ad eccezione dei residenti e dei mezzi di soccorso e servizio di trasporto pubblico urbano.

Il tratto di strada interessato dai lavori è caratterizzato da un notevole traffico veicolare che non consente le lavorazioni previste con il traffico regolato a senso unico alternato in corrispondenza del cantiere e, pertanto, per salvaguardare sia la sicurezza degli utenti della strada sia le maestranze addette ai lavori, il settore Viabilità della Provincia ha ritenuto necessario disporre la chiusura temporanea del tratto di strada in questione, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell’intervento, stimato in circa due giorni lavorativi.