Matilde Celentano: “I miei primi interventi da sindaca". Oggi l'incontro con il commissario Valente

Rifiuti e Abc, il rafforzamento della macchina amministrativa, il decoro urbano, gli interventi per la marina e il Pnrr. Queste le prime questioni di cui intende occuparsi la neo sindaca di Latina Matilde Celentano che a 24 ore dall’elezione incontra oggi la stampa. Un incontro che arriva dopo un primo confronto con il commissario prefettizio, una “conversazione preliminare per fare una panoramica generale delle questioni da affrontare” ha detto.

“Varcare il portone del Comune da sindaca è stato uno dei momenti più emozionanti della mia vita. Sento forte il peso della responsabilità di questo compito. Sarò la sindaca di tutti e non solo di coloro che mi hanno votato - ha detto Celentano -. Insieme scriveremo un pezzo della storia di questa città. Per sei anni ho fatto la consigliera di opposizione portando avanti un’opposizione costruttiva e propositiva votando i temi importanti senza nessuna preclusione. Sono stata sempre libera da ogni schema e non mi sono mai fatta mai condizionare dal mio partito. E sarò una sindaca libera, perché sono una mente libera e nessuno mi tirerà mai per la giacchetta”.

“La lista Matilde Celentano sindaco la vera novità”

Celentano è stata eletta con oltre il 70% delle preferenze che per quanto riguarda la coalizione di centrodestra sono arrivate addirittura al 72%. Una colazione che è stata trainata da Fratelli d’Italia primo partito ma che ha visto anche l’exploit della lista Matilde Celentano sindaco che ha ottenuto più del 15% dei voti facendo entrare in Consiglio cinque candidati. “C’è una bella maggioranza compatta ma quello che voglio sottolineare oggi è il grande successo della mia lista civica. Una lista fatta da me senza condizionamenti, trasversale e composta da amici che hanno scelto di stare insieme per passione e per spirito di servizio nei confronti della città. Sarà la vera novità del Consiglio comunale”.

L’incontro con il commissario e i primi interventi da sindaca

Nella mattinata la sindaca Celentano ha incontrato il commissario straordinario Carmine Valente. “Una conversazione preliminare. Diverse volte ci eravamo incontrati in questo periodo di commissariamento ma è importante in questa fase avere una sorta di relazione di fine mandato. Abbiamo affrontato alcuni temi importanti ma ci saranno anche altri incontri. Sicuramente uno dei primi atti che faremo come nuova amministrazione riguarderà il personale e la macchina amministrativa che va rafforzata e potenziata; ci confronteremo con i dirigenti del Comune e di Abc”. “Tra i temi discussi - ha spiegato Celentano - proprio quello dell’azienda Abc. Quello che ho detto al commissario è che io sono per la continuità amministrativa per cui Abc rimarrà anche se verrà rimodulata passando a una multiservizi. Poi la differenziata: i secchioni che sono ancora in centro sono desueti e vanno eliminati, ma anche i mastelli colorati sono improponibili e antiestetici. Al vaglio ci sono alcune soluzioni che stiamo vagliando”. Tra gli altri interventi l’attenzione al decoro pubblico, all’erba alta, alla manutenzione delle strade “l’ordinario che però qui è diventato lo straordinario” ha detto la sindaca tornando poi sulla necessità di “rilanciare la marina per farla diventare il volano del turismo”. E sul Pnrr, assicura la prima cittadina, “ci metteremo subito al lavoro. Vedremo i progetti che sono stati lasciati dalla passata amministrazione, che ereditiamo e che non possiamo perdere, ma poi puntiamo a intercettare nuovi finanziamenti”.

Gli incendi ai chioschi sul lungomare

Un passaggio inevitabile poi alla situazione che si è venuta a creare sul lungomare con i due incendi che hanno interessato altrettanti chioschi in 48 ore di cui Celentano ha parlato anche con il commissario Valente. “E’ unna situazione da attenzionare - ha detto la sindaca - anche se mi auguro che questi siano episodi casuali che non si ripetano più. Confido nelle forze dell’ordine affinché si faccia chiarezza su quanto accaduto. Una volta insediata lavorerò affinché si possa convocare un comitato per la sicurezza coinvolgendo tutti gli attori interessati”.