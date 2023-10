I sindaci pontini fanno fronte comune per contrastare la moria del kiwi

Fronte comune per contrastare il fenomeno della moria del kiwi. Nove sindaci della provincia pontina, e non solo, dei territori maggiormente colpiti si sono riuniti nella sala consiliare di Cisterna su un’iniziativa del sindaco Valentino Mantini.

Un'azione unitaria per aiutare i tanti coltivatori duramente danneggiati dalla moria del kiwi che rischia di far sprofondare il settore agricolo e il suo indotto in una grave crisi economica, e per sostenere la ricerca scientifica affinché si possano individuare la causa e il rimedio al fenomeno. La seduta del Consiglio comunale del 3 ottobre, aperto a primi cittadini, eurodeputati, istituzioni regionali e organizzazioni, aveva infatti un solo punto all’ordine del giorno: il sostegno alle imprese agricole e la richiesta di dichiarazione dello stato di calamità naturale.

“La seduta del Consiglio comunale aperto – ha dichiarato il sindaco Valentino Mantini – è servita per dare sostegno a un intero comparto agricolo, messo in ginocchio dalla moria dei kiwi, e per chiedere alla Regione Lazio la dichiarazione dello stato di calamità naturale. L’ampia adesione che abbiamo riscontrato va oltre gli steccati politici e ha impegnato tutti i rappresentanti istituzionali del territorio per un tema particolarmente sentito che rappresenta una vera e propria emergenza, per la nostra comunità e per le imprese agricole piegate da questo fenomeno che non accenna a fermarsi. Ringrazio tutti gli intervenuti, i sindaci dei vari comuni, i rappresentanti istituzionali regionali, gli interventi scritti inviati dagli eurodeputati e dal presidente della provincia, le associazioni di categoria, le organizzazioni di produttori, le aziende agricole, gli agricoltori e i produttori dei kiwi, per la loro presenza e soprattutto per essere andati 'oltre' gli schieramenti politici e le divisioni partitiche nell’interesse esclusivo del nostro territorio” ha poi concluso il primo cittadino.

Oltre a consiglieri, assessori e al sindaco di Cisterna, erano presenti ed hanno preso la parola rappresentando il problema e sostenendo i coltivatori colpiti, i sindaci di Latina Matilde Celentano, di Cori Mauro De Lillis, di Sermoneta Giuseppina Giovannoli, di Sezze Lidano Lucidi, di Priverno Anna Maria Bilancia e di Pontinia Eligio Tombolillo, e il vice sindaco di Sabaudia Giovanni Secci intervenuto per il primo cittadino Alberto Mosca. Hanno partecipato anche il presidente del Consiglio comunale di Lariano Natalino Ascenzi intervenuto per il sindaco Francesco Montecuollo e l’assessore all’Agricoltura del Comune di Lanuvio Simone Santilli che ha mandato un intervento scritto in rappresentanza del sindaco Andrea Volpi.

Alla seduta erano anche presenti i consiglieri regionali Salvatore La Penna, Enrico Tiero e Angelo Tripodi, mentre Vittorio Sambucci è intervenuto per l’assessore regionale all’Agricoltura Giancarlo Righini. Inoltre, sono stati letti gli interventi inviati dagli eurodeputati Matteo Adinolfi, Salvatore De Meo, Nicola Procaccini e del presidente della provincia Gerardo Stefanelli. In Aula c’erano anche il rappresentante delegato a nome delle Organizzazioni di Produttori (O.P.) e delle Aziende Agricole Flavio Mancini, il presidente Coldiretti Lazio David Granieri rappresentato da Augusto Bastiani presidente della Coldiretti di Cisterna, il presidente Confagricoltura Latina Luigi Niccolini, il presidente CIA Latina Luca Zanarella, il presidente AS.P.A.L. Stefano Giammatteo, e il messaggio di Antonio Parenti presidente di Confagricoltura Lazio.

Tutti gli interventi sono stati parte integrante dell’atto di deliberazione votato all’unanimità dei presenti.