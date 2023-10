Moria del kiwi e richiesta di calamità naturale: Consiglio straordinario e in seduta aperta

Un Consiglio comunale straordinario e in seduta aperta è in calendario questa settimana a Cisterna per affrontare il delicato tema della moria del kiwi e dei danni alle imprese agricole come anche della richiesta di calamità naturale. Un Consiglio che vedrà la partecipazione anche degli altri sindaci della provincia di Latina oltre che dei rappresentanti pontini in Regione e delle organizzazioni.

La seduta straordinaria è stata convocata dal presidente del Consiglio comunale di Cisterna Quirino Mancini per le 17 di martedì 3 ottobre con un unico punto: “Ordine del giorno a sostegno delle imprese agricole danneggiate dal fenomeno della moria del kiwi e richiesta di dichiarazione dello stato di calamità naturale”.

Sono stati invitati a intervenire e prendere parola al Consiglio: sindaca di Latina Matilde Celentano; sindaco di Cori Mauro De Lillis; sindaca di Sermoneta Giuseppina Giovannoli; sindaco di Sezze Lidano Lucidi; sindaca di Priverno Anna Maria Bilancia; sindaco di Pontinia Eligio Tombolillo; sindaco di Sabaudia Alberto Mosca; consigliere regionale La Penna Salvatore; consigliere regionale Sambucci Vittorio; consigliere regionale Tiero Enrico; consigliere regionale Tripodi Orlando Angelo; un rappresentante a nome delle Organizzazioni di Produttori (O.P.); presidente Coldiretti Lazio David Granieri; presidente Confagricoltura Lazio Antonio Parenti; presidente Confagricoltura Latina Luigi Niccolini; presidente CIA Lazio Argeo Perfili; presidente AS.P.A.L. Stefano Giammatteo.