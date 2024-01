Palazzetto dello sport chiuso, Celentano: “Situazione non nata nei 7 mesi del nostro mandato”

“Apprendo con stupore della decisione del Pd di avviare una ‘vertenza’ sullo stato dell’impiantistica sportiva a Latina. Ben venga: verrà fuori che la precedente amministrazione, sostenuta dal Partito Democratico, era a conoscenza dello stato in cui versava il palazzetto dello sport e ha chiuso gli occhi”: con queste parole la sindaca Matilde Celentano replica alla consigliera comunale del Pd Daniela Fiore che ha annunciato la volontà del partito di avviare una vertenza, partendo proprio dalla situazione del PalaBianchini chiuso ormai da oltre un mese.

“La nostra amministrazione, che si è insediata da meno di un anno, ha appreso dell’inagibilità della struttura come un colpo tra capo e collo - ha aggiunto la prima cittadina -. Ovviamente, per tutelare la salute e l’incolumità pubblica, siamo stati costretti a procedere con la chiusura della struttura gravemente ammalorata. Forse la consigliera Daniela Fiore e il Pd non comprendono la pericolosità della situazione, non certo generata nei primi 7 mesi del nostro mandato. Potevamo forse mantenere aperta una struttura a rischio crollo? Inspiegabile anche la fretta con cui viene chiesta la riapertura, quando per una situazione similare che riguardava il teatro D’Annunzio di Latina l’ex sindaco Damiano Coletta non è riuscito a riaprirlo in tutto il suo mandato, costringendo una città intera a vivere senza cultura.

La nostra amministrazione si sta attivando fattivamente perché le eccellenze del nostro territorio possano usufruire di una maxi tensostruttura da 3.500 posti, nell’attesa delle operazioni necessarie a riaprire – in sicurezza - la struttura di via dei Mille. Insomma - conclude la sindaca Celentano -, la ‘vertenza’ sbandierata dalla consigliera Daniela Fiore a nome del Pd andrebbe a certificare solo l’inerzia dell’amministrazione Coletta che, al di là delle belle parole, ha governato per sette anni, gli ultimi dei quali con il supporto del Pd, senza proferire parola sulle condizioni gravissime in cui versava il palazzetto dello sport”.

Fiore: "Critiche strumentali"

"Le osservazioni della sindaca Matilde Celentano esprimono solo la conferma del nervosismo che accompagna la maggioranza alle prese con la propria inefficienza. Vano il tentativo di coprire sei mesi di stallo attribuendo la responsabilità alla giunta precedente. Celentano dimentica che nell’ultima breve consiliatura, l’unica in cui il Pd ha sostenuto il sindaco Coletta, le commissioni consiliari erano saldamente in mano al centrodestra, compresa quella dei Lavori Pubblici, competente per i lavori del palazzetto, e presieduta dal leghista Roberto Belvisi, casualmente oggi alla presidenza della commissione urbanistica".

"È importante non strumentalizzare il passato – continua Fiore - per giustificare l'attuale immobilismo. La perplessità che rende necessaria la vertenza, dopo sei mesi di stallo, risiede nella mancata azione concreta da parte dell'amministrazione Celentano, figlia della totale assenza di una strategia di intervento concreta e tempestiva. L’opposizione non ha la fretta di riaprire l’impianto, ha timore che la struttura possa rimanere chiusa per un periodo prolungato. Sono favorevole a soluzioni tampone, ma vigiliamo affinché non diventino definitivamente procrastinate. Le iniziative amministrative, come la ricerca di fondi dopo l'approvazione del Bilancio di previsione, sembrano carenti di una visione strategica. Sono essenziali – ribadisce in conclusione la consigliera - una pianificazione preventiva e una gestione efficiente delle risorse per affrontare situazioni critiche come questa".