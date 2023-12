Nuova veste per il parco Falcone Borsellino, i lavori sono pronti a partire

E’ previsto per lunedì 18 dicembre, giorno del 91esimo anniversario della fondazione di Latina, il via ai lavori al parco Falcone Borsellino. L’annuncio da parte del Comune attraverso il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale.

“In circa 400 giorni il parco principale della città avrà una nuova veste – dichiara Carnevale –. I cittadini potranno usufruire di un’area riqualificata, accessibile, in sicurezza e alla portata di tutti. Il parco, disegnato nel 1934 da Oriolo Frezzotti, verrà interamente riqualificato grazie a interventi dal costo di 5,5 milioni di euro che prevedono la creazione di percorsi, aree verdi e luoghi dedicati ad attività culturali e sportive. In particolare, sorgeranno diversi spazi dedicati ai giovani, senza trascurare l’area fitness e i punti di ristoro che permetteranno di far diventare i giardini un punto di aggregazione da vivere nell’arco dell’intera giornata. Sono previsti anche il rifacimento della pista di pattinaggio, la sostituzione delle recinzioni, l’installazione di un sistema di videosorveglianza, Wi-Fi e cartellonistica, un nuovo impianto di pubblica illuminazione, nuove panchine ed arredi per le aree relax, la predisposizione per chioschi e servizi. Il progetto prevede la valorizzazione dei caratteri originari, insieme a un rinnovamento degli arredi e un’attenzione particolare alla sostenibilità. Verrà, dunque, valorizzata l’area nel rispetto della memoria storica ma in chiave contemporanea”.

L’intervento previsto per il parco Falcone Borsellino è quello di maggiore entità rispetto a quelli finanziati con fondi Pnrr. “E’ stata una corsa contro il tempo – continua Carnevale – iniziata dal giorno del nostro insediamento per non perdere i fondi relativi ai progetti oggetto di finanziamento. Nonostante le difficoltà incontrate, però, grazie al lavoro degli uffici siamo riusciti a procedere con l’aggiudicazione dei lavori e la firma del contratto in tempi record, pronti per la ‘posa della prima pietra’ il giorno del compleanno di Latina. L’appuntamento, simbolico, è alle 15 del 18 dicembre al parco Falcone e Borsellino”.