Carceri, Giovani Democratici: “Una politica coraggiosa tratta anche temi scomodi”

“Una politica coraggiosa tratta anche temi scomodi”: con queste parole il segretario provinciale dei Giovani Democratici di Latina Stefano Vanzini commenta “Parliamo di carcere”, l’evento organizzato nei giorni scorsi nel capoluogo pontino nello spazio Latinadamare con diversi tavoli tematici: “Carcere e droga”, “Chi vive il carcere?” e l’ultimo “41-bis = Mafia (?)”

"Parliamo di carcere è stato un successo - ha dichiarato Vanzini -. Il nostro impegno è appena iniziato, e sicuramente avrà un seguito: Latina si è dimostrata attiva e propositiva, a testimonianza che questa città è pronta per una politica diversa. L’abbiamo sempre pensato. Preziosissimo il contributo di Mauro Pescio e delle tantissime associazioni. Hanno aiutato tantissimo le parole e i ragionamenti di Luigi Manconi, Federica Graziani, Alessandro Capriccioli e di tutti coloro che hanno partecipato. Ognuno di loro ha saputo portare il proprio sguardo particolare”.

“Abbiamo voluto provare a non dare risposte ma a suggerire domande, per stimolare le persone ad avere uno sguardo diverso su questioni che molto spesso vengono colpevolmente dimenticate - ha aggiunto il segretario provinciale Giovani Democratici di Latina -. Crediamo fortemente che la politica possa farsi anche al di fuori delle istituzioni, per raccogliere le storie degli ultimi e costruire insieme delle soluzioni. Dobbiamo riuscire a immaginare una politica diversa, che non ha paura di scontrarsi con i temi più complessi”.