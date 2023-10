Rifiuti, la raccolta differenziata supera il 55% a Sezze. Quasi raddoppiata in tre anni

La raccolta differenziata supera il 55% a Sezze, un dato quasi raddoppiato in tre anni. “I primi riscontri numerici sulla percentuale di raccolta differenziata che abbiamo raggiunto a Sezze ci inorgogliscono e ci fanno chiaramente comprendere che la strada intrapresa è quella giusta”, ha commentato il sindaco Lidano Lucidi senza nascondere la soddisfazione per i risultati che dallo scorso 7 agosto la Servizi Pubblici Locali Sezze ha prodotto sul fronte della raccolta dei rifiuti. “Proprio in quella data, infatti -spiegano dal Comune -, su stimolo del socio unico la Spl ha ufficialmente coperto dal servizio il 100% del territorio setino, togliendo gli oltre 60 cassonetti stradali ancora presenti ed arrivando a coprire il 17% di utenze che fino ad allora non era stato servito dal porta a porta, nello specifico alcune delle zone di Suso, troppo spesso utilizzate come valvola di sfogo da chi non si interessava alla cura e alla tutela dell’ambiente”.

“Quell’operazione che ci ha permesso di servire anche zone come Carizia, Boccioni, Foresta e le restanti aree a ridosso di via Melogrosso e di via Roccagorga – ha proseguito Lidano Lucidi – non è stata un azzardo come evidentemente molti credevano. Dal canto nostro, in accordo con la governance della società partecipata del Comune, eravamo consapevoli che i risultati sarebbero arrivati e i primissimi report confermano nettamente quella nostra sensazione all’interno di quella sfida che abbiamo deciso di affrontare”.

È lo stesso primo cittadino a rendere noti questi importanti numeri: “Nel 2020 abbiamo chiuso l’anno con un misero 31% di percentuale di raccolta differenziata, negli anni 2021 e 2022 abbiamo raccolto un incoraggiante 37%, chiaro segnale che qualcosa stava cambiando, mentre nel mese di agosto e di settembre 2023 appena trascorsi abbiamo superato abbondantemente la soglia del 50%, attestandosi di poco sopra il 55% di raccolta differenziata. Un risultato straordinario che, però, non ci deve far tirare i remi in barca. Personalmente e come amministrazione abbiamo raccolto questa sfida nella consapevolezza delle difficoltà che ci sarebbero state, ma con lo stesso atteggiamento non ci culleremo su questi numeri, come molti sarebbero portati a fare. Di contro, invece, prendiamo questi dati pesandoli attentamente e considerandoli un punto di partenza dal quale poter continuare a crescere con l’obiettivo di avere una città sempre più pulita”.

Il sindaco di Sezze ha poi sottolineato l’importanza di questi numeri anche sotto il profilo economico: “Abbiamo risparmiato svariate migliaia di euro conferendo meno rifiuti indifferenziati e, per la prima volta nella storia della città, siamo riusciti a vendere le categorie merceologiche riciclabili. Un successo che come amministrazione voglio dividere con tutti i dipendenti della Spl chiamati ad una serie di lavori più incisivi, ma soprattutto con la cittadinanza, continuandoli ad invitare a segnalare criticità e a permetterci di continuare a crescere”.