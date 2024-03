Sabaudia celebra il ritorno dell'Augustus: acquistato l’edificio in Piazza del Comune

Dopo oltre un decennio di attesa torna alla comunità il cinema Augustus di Sabaudia. Grazie alla determinazione dell'amministrazione comunale, il sogno di riportare luce e vitalità nell'ex cinema è finalmente diventato realtà. Nei giorni scorsi sono state apposte le firme sull'atto di acquisto, che hanno suggellato il destino di questo edificio siginificativo per la città. Alla presenza del notaio Ortolan, del vice sindaco Giovanni Secci, della caposettore V del Comune Concetta Pennavaria e dell'imprenditore Ignazio Carbone, ex proprietario dell'edificio, si è celebrato il ritorno di un simbolo di importanza storica e culturale.

"Il ritorno dell'Augustus segna un momento di rinascita per la nostra città - hanno dichiarato con entusiasmo il sindaco Mosca e il vice sindaco Secci -. Oggi Sabaudia riacquista un luogo di incontro e di condivisione, un centro polifunzionale che sarà punto di riferimento per tutta la comunità. L'Augustus non sarà solo un cinema, ma un luogo dove arte e cultura si fondono, un teatro vivace dove le emozioni prendono vita e una sala congressi dove le idee si incontrano e si diffondono". "Ringraziamo il vice sindaco Secci per il suo straordinario impegno e dedizione nel portare a termine questo progetto ambizioso - ha commentato il sindaco Mosca - con gratitudine. Oggi è una vittoria per Sabaudia e per tutti coloro che credono nel potere della cultura e della comunità. L'Augustus non sarà solo un edificio restaurato, ma un faro di luce e ispirazione per Sabaudia e non solo. Che questo giorno segni l'inizio di un nuovo capitolo di successi e realizzazioni per la nostra comunità, un capitolo che celebra il passato mentre abbraccia il futuro con speranza e determinazione".