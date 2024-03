Sanità: “Dai sindaci del sud pontino la richiesta del rilancio dell’ospedale di Fondi”

“Nel corso dell’audizione di oggi in commissione Sanità ho accolto e condiviso le istanze dei sindaci e alcune associazioni del sud pontino che chiedono con fermezza un intervento della Regione per risolvere le criticità nell’ospedale di Fondi. Una struttura che vanta sale operatorie di ultima generazione, ma sottodimensionate”: l’intervento è del consigliere provinciale di Forza Italia e vice presidente della commissione Sanità alla Pisana, Orlando Angelo Tripodi.

"Nell’ultimo piano aziendale era previsto un reparto dedicato al day surgery chirurgico, ma non è mai partito. Ritengo che il day surgery chirurgico sia un’opportunità non solo per Fondi e sono certo che potrebbe avere ricadute positive sull’intero territorio pontino. È chiaro come le attese chirurgiche di 5 o 6 mesi significhino gravare sui cittadini ma anche sulla spesa sanitaria per le cure nelle more dell’intervento” ha aggiunto Tripodi che ha accolto anche l’istanza del sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto, “sul cominciare ad avere una visione generale della nostra Asl, con la possibilità di incentivare la mobilità dei medici dai diversi nosocomi della provincia.

Come vice presidente della commissione Sanità, sarò in prima linea affinché siano risolte le criticità dell’ospedale di Fondi. Lo farò anche grazie al centro studi Terzo Millenio che da tempo ha messo al centro della propria agenda la sanità del sud della provincia di Latina creando incontri di confronto con i cittadini e gli operatori delle strutture sanitarie pontine” ha poi concluso il consigliere regionale pontino.