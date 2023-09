Nidi aziendali e poli per l’infanzia: “Dalla Regione un finanziamento di 2 milioni di euro”

Sono questi i giorni del ritorno sui banchi per gli studenti della provincia di Latina e del Lazio. A loro, e a tutto il mondo della scuola, sono andati gli auguri del presidente della commissione Istruzione e Politiche giovanili del Consiglio regionale del Lazio, Orlando Angelo Tripodi.

"Le campanelle delle scuole tornano a suonare per l'inizio di un nuovo anno scolastico. Come presidente della commissione del Consiglio regionale del Lazio che si occupa di istruzione desidero salutare le studentesse e gli studenti di ogni ordine e grado, le loro famiglie, tutto il personale impegnato, con diversi ruoli, negli istituti dei vari ordini. Sono convinto che l’istruzione e la formazione siano i vettori della crescita della comunità e i pilastri su cui si reggono le relazioni umane e lo sviluppo del senso civico.

Ricordo che dall’11 settembre è possibile presentare domanda per il bonus nido Lazio 2023-2024, un aiuto fino a 400 euro mensili per la retta degli asili per bambini da 3 a 36 mesi”.

“Con un finanziamento complessivo di 2 milioni di euro - ha poi aggiunto Tripodi -, la Regione Lazio ha riaperto i termini fino al 13 novembre per la realizzazione di nidi aziendali e/o poli per l’infanzia”. Inoltre, si sta “lavorando allo schema di delibera di Giunta, sul Programma per i servizi educativi prima infanzia 0- 6 anni” che a breve sarà discusso in commissione perché aggiornato con molte novità. Perché nessuno sia lasciato indietro”, conclude Tripodi.