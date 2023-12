Sopralluogo a sorpresa nelle mense scolastiche

Sopralluogo nell mattinata di oggi, giovedì 14 dicembre, in alcune mense scolastiche di Latina da parte della commissione Trasparenza, presieduta dalla consigliera di Lbc Floriana Coletta, con la partecipazione anche dell’assessora Francesca Tesone.

La visita è stata effettuata nelle mense di due istituti della città, la scuola dell’infanzia Valentina Ciancarelli di Latina Scalo e la scuola elementare di via Quarto. L’impegno a effettuare dei sopralluoghi era stato preso nel corso di una precedente seduta della commissione in cui erano state affrontate alcune criticità ed era emersa l’esigenza di verificare la qualità dei pasti e il servizio.

“Alcuni dei problemi sollevati – ha spiegato la presidente Coletta – sembrano ora superati. A partire dal pane, che ora viene imbustato, e dalla frutta. Il servizio di distribuzione è più idoneo e il trasporto del cibo a Latina Scalo arriva in orario. Le problematiche segnalate sembrano superate o rientrate e il servizio, come ci hanno riferito, è migliorato. Tutti noi commissari siamo stati accolti nei plessi e abbiamo potuto assaggiare le pietanze offerte ai bambini e al personale scolastico che usufruisce della mensa. In via Quarto, dove alcune famiglie avevano segnalato criticità nel lavaggio delle stoviglie, è stato inserito un operatore in più che si occupa del lavaggio a mano delle stoviglie, che poi vengono messe in lavastoviglie. Ormai ovunque si differenzia, pur con qualche piccola disfunzione, si registra una riduzione della plastica e si utilizzano brocche e beverini. C’è ancora qualcosa da limare, come il trasporto dei cibi avanzati al canile comunale che provvederemo a segnalare.

In generale però nei due plessi visitati oggi ci è stato riferito che il servizio è migliorato. Come presidente di commissione – conclude la consigliera di Lbc - prendo l’impegno, insieme a tutti i consiglieri che ne fanno parte, di tornare in altre scuole della città e dei borghi e di effettuare un prossimo sopralluogo anche nel centro cottura. L’attenzione da parte nostra sarà sempre molto alta su questo tema e ci tengo a evidenziare che tutti i componenti e l’assessora Tesone hanno lavorato in sinergia nella stessa direzione e con gli stessi obiettivi”.

“E’ stato un sopralluogo a sorpresa – ha dichiarato l’assessora Francesca Tesone – e all’insaputa della ditta incaricata dal Comune, per accertarci del corretto svolgimento del servizio mensa. Tutta la commissione ha assaggiato i pasti serviti ai bambini e ha potuto constatare una serie di migliorie rispetto all’ultimo sopralluogo effettuato circa un mese fa dai componenti del Comitato di valutazione e delle Commissioni mensa autorizzati ad accedere nei locali. Abbiamo verificato che la ditta è puntuale con le consegne, che il cibo servito corrisponde a quello dichiarato e che sono fornite indicazioni chiare relative ai prodotti. Nella scuola di via Quarto, in particolare, rispetto all’ultimo sopralluogo - ha ribadito ancora Tesone - c’è una persona in più che si occupa della pulizia di piatti e stoviglie. Da quanto riscontrato, dunque, le richieste avanzate dalle famiglie all’amministrazione comunale sono state tutte evase. Nei prossimi mesi – conclude l’assessora – la commissione ripeterà il sopralluogo nei borghi, per verificare che anche lì proceda tutto nel migliore dei modi”.