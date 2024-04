Parco della Rimembranza, al via l'iter per la riapertura

Procede a Terracina l’iter per la messa in sicurezza del Parco della Rimembranza che porterà alla riapertura di via San Francesco. È in corso infatti la conferenza dei servizi decisoria per acquisire i pareri e i nulla osta necessari dagli enti preposti, considerati i vincoli che insistono sull’area, per procedere con i lavori sulla parete rocciosa nella scarpata del Parco caratterizzata dall’instabilità di alcuni blocchi. Lavori che, salvo imprevisti nel cronoprogramma, una volta affidati prenderanno il via ad inizio estate. Questo è il primo dei due interventi necessari per la messa in sicurezza del parco come deciso dopo diversi sopralluoghi e secondo la relazione geologica affidata ad un tecnico in cui vengono individuati gli elementi di criticità per la stabilità dell’area.

Per il secondo intervento, sul muro prospiciente la strada, è stato già acquisito il progetto e si dovrà procedere all’approvazione. Questi lavori, che partiranno subito dopo il primo stralcio, dureranno 4 mesi secondo cronoprogramma. È in corso intanto anche un monitoraggio da parte della Asl su alcune lesioni e fessurazioni rilevate sulle mura ciclopiche che sostengono il parcheggio interno della struttura del vecchio ospedale, anche questo determinante per la messa in sicurezza dell’area.

“È un impegno che ci siamo presi da subito – sottolinea il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Claudio De Felice - richiedendo l’interessamento di tutti gli enti necessari per arrivare alla soluzione più efficace e al tempo stesso più rapida”.

“La riapertura di via San Francesco - aggiunge il sindaco Francesco Giannetti - è stata tra le prime richieste che ci sono arrivate. Auspichiamo di poter riaprire quanto prima la strada almeno in un senso di marcia già al termine del primo stralcio dei lavori, se le condizioni di sicurezza lo consentiranno”.