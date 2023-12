Stadio Colavolpe, al via la manifestazione di interesse per la gestione

Con la pubblicazione di una manifestazione di interesse, è stata avviata a Terracina la procedura negoziata finalizzata alla concessione della gestione dello stadio Colavolpe e dell'annesso impianto sportivo San Martino B, strutture rientrate in possesso dell’amministrazione comunale dal mese di luglio 2022. Per partecipare è necessario trasmettere il modello allegato all’avviso pubblico disponibile sul sito istituzionale del Comune di Terracina entro l’8 gennaio 2024, esclusivamente con invio di pec all’indirizzo posta@pec.comune.terracina.lt. it. I candidati che avranno presentato nei termini la manifestazione di interesse, a seguito di valutazione delle relative istanze, verranno invitati alla procedura di gara dalla Sua. (Stazione unica appaltante) della provincia di Frosinone. La lettera d’invito, il capitolato e i documenti necessari per la partecipazione alla successiva procedura negoziata saranno resi disponibili sulla piattaforma Tuttogare all’indirizzo web https://gare.provincia.fr.it. Sono ammessi alla procedura soggetti che svolgono, senza fine di lucro, le finalità di promozione ricreativa e sportiva di discipline a cui le strutture sportive oggetto della procedura sono prevalentemente rivolte. L’amministrazione incentiva allo stesso modo la ricerca di forme di gestione che favoriscano l’accesso più ampio ai cittadini interessati a svolgere attività sportiva compatibilmente con le caratteristiche dell’impianto.

"Questa procedura è un passo importante che ha l’obiettivo di far vivere al meglio lo stadio Colavolpe per tutti gli sportivi e per tutti quelli che vogliono frequentarlo - commenta l'assessora al Patrimonio Antonella Isolani - Il nostro fine è infatti quello di consentire l’accesso e la fruizione delle due strutture al maggior numero possibile di cittadini, e grazie al grande impegno dei nostri uffici continuiamo a lavorare per valorizzare al meglio il nostro patrimonio". "Una delle nostre priorità - aggiunge il sindaco Francesco Giannetti - è sempre stata quella di intervenire sull’impianto di San Martino non solo per riportarlo ai fasti di un tempo, ma per renderlo interamente e pienamente funzionale non solo per il calcio ma anche per l’atletica. La nostra Amministrazione ha già approvato con delibera di Giunta, in linea tecnica, il progetto di fattibilità che prevede tra l’altro il rifacimento della pista di atletica, l’installazione di un impianto di recupero di acqua piovana e di un impianto fotovoltaico. È in questa direzione che prosegue il nostro lavoro".