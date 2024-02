Fare Latina punta sui borghi: “Ascolto e soluzioni concrete per i cittadini”

Raccogliere le istanze e dare ascolto ai cittadini da un lato, spiegare ciò che l’amministrazione sta facendo e ha in programma di fare proponendo soluzioni concrete dall’altro: questo il duplice obiettivo del “tour dei borghi” di Fare Latina.

Un’iniziativa, quella del movimento guidato da Annalisa Muzio, che si svolgerà in diverse tappe, durante le quali i rappresentanti di Fare Latina, accompagnati anche dall’assessora all’Urbanistica, incontreranno i residenti, ascolteranno le loro richieste e discuteranno insieme i possibili interventi che siano efficaci e fattibili. “Sarà un'occasione per capire da vicino le esigenze dei cittadini e lavorare insieme per rendere i borghi del comune di Latina una comunità e quartieri più ‘vicini’ al centro della città”.

“Fare Latina - proseguono dal movimento -, fin dalla sua fondazione, insieme alle associazioni Minerva e Latina città dei borghi e di mare, che fanno sempre parte del polo del Fare, non ha mai smesso di essere presente sul territorio con un occhio particolarmente attento proprio ai borghi che sono la vera cassaforte valoriale della nostra città. Da sempre Fare Latina ha auspicato ed auspica l’istituzione di un tavolo permanente comunale che sia formato dai referenti dei borghi, dai rappresentanti delle associazioni dei borghi, che possa partecipare ed essere consultato per la programmazione di progetti e iniziative che interessano proprio queste realtà”.

Il tour inizierà il 10 marzo da Borgo Santa Maria e proseguirà con i seguenti appuntamenti: 24 marzo Borgo Carso; 7 aprile Borgo Podgora; 14 aprile Borgo Faiti; 21 aprile Borgo Bainsizza; 5 maggio Borgo San Michele; 19 maggio Borgo Carso; 26 maggio Borgo Grappa; 9 giugno Borgo Sabotino; 23 giugno Borgo Piave; 7 luglio Latina Scalo, per concludersi poi il 14 luglio con l’appuntamento a Foce Verde.