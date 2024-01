Trasporti marittimi: “Al lavoro per garantire il collegamento tra Terracina e Ponza”

“Al lavoro per garantire collegamento Terracina-Ponza”: arrivano dalla deputata pontina della Lega rassicurazioni sui collegamenti marittimi tra Terracina e l’isola pontina. Soprattutto guardando alla prossima stagione estiva, con l’obiettivo appunto di scongiurare problemi e criticità.

"Garantire il collegamento marittimo tra Terracina e Ponza è centrale e faremo di tutto per assicurare questo servizio in vista della prossima stagione estiva - spiega Miele attraverso una nota -. Il sindaco, gli amministratori locali e i nostri rappresentanti in Regione stanno lavorando assiduamente per scongiurare il sorgere di criticità che non vogliamo prendere in considerazione.

Su questo continueremo a dare battaglia in tutte le sedi istituzionali competenti - aggiunge ancora l’esponente pontina della Lega alla Camera -. Terracina deve poter avere un aliscafo da e per Ponza, essenziale non solo per l’economia dell’intera città ma anche per la viabilità del sud della provincia, che rischia di congestionare le reti di traffico dirette a Formia per poter partire verso l’isola. Siamo fiduciosi che in tempi brevi si troverà la soluzione migliore per tutti”.