Come arredare la casa a Capodanno: le idee più scintillanti

Il Capodanno è ormai alle porte e, dopo aver preparato la casa al Natale, è il momento di dare spazio a note scintillanti, oro e festoni a tema per attendere con gioia l'ingresso del 2023.

Non avete idee per decorare la casa a Capodanno? Tra luci, festoni e palloncini ecco alcune idee festaiole e vivaci per attendere il 2023:

Le luci

Iniziamo dalle luci per riempire la casa e realizzare delle decorazioni scintillanti in ogni ambiente. La scelta è quella di usare luci a Led da mettere attorno alle finestre, alle ringhiere di casa o lungo il camino. Calde o fredde, creeranno un’atmosfera accogliente, l’importante e che si ispiri allo stile dell'appartamento.

Si possono utilizzare anche lanterne da mettere sui davanzali o al centro della tavola.

Festoni a tema

A Capodanno è d'obbligo creare un'atmosfera di festa, dunque si possono sistemare dei palloncini a tema, magari con i numeri del nuovo anno. Inoltre si possono appendere festoni di capodanno o realizzare dei simpatici segnaposto. Non meno importanti sono le stelle filanti luccicanti, per rendere l’appartamento ancora più glam in attesa del nuovo anno.

Il vischio

Che Capodanno sarebbe senza un bacio dato sotto al vischio? E' il buona fortuna per eccellenza del Capodanno, va appeso sopra la porta per augurare serenità e un anno in salute, in modo che tutti coloro che passano sotto possano scambiarsi un bacio di buon auspicio.

Albero di Natale a Capodanno

Anche l'Albero di Natale può subire alcune modifiche per inaugurare l'anno nuovo: si possono aggiungere piume finte sui toni dell’argento e del dorato e spruzzare brillantini spray su tutto l’albero per renderlo luccicante e in tema con la serata.

La tavola di Capodanno

Anche la tavola deve essere in pieno stile capodanno. Quindi oro e argento non devono mancare. Centrotavola, segnaposto e fermatovaglioli devono essere rigorosamente sui toni del grigio e dell’oro completati da glitter per aspettare l’arrivo del nuovo anno con una tavola scintillante.

Un soggiorno scintillante

Per festeggiare allo scoccare della mezzanotte dovete creare un angoletto in cui posizionare un orologio su cui seguire il countdown. Dopo la cena il soggiorno può diventare una sala da ballo con al centro una palla stroboscopica riempita da palloncini colorati per rendere la stanza veramente cool.