Concerto a sorpresa di Calcutta sul tetto del palazzo Rai di via Asiago a Roma

Lo avevano fatto i Beatles, poi gli U2 e adesso anche Calcutta, un bel concerto dal tetto di un palazzo, stavolta quello della Rai di Via Asiago a Roma. Un concerto registrato a pochi giorni dall’uscita del nuovo disco Relax, prodotto sempre da Bomba Dischi.

Un concerto che è stato registrato dalla Rai con suggestive riprese aeree a cura delle Esterne Rai di Radio e Tv e del Settore Multipiattaforma, passato per radio il 3 novembre e che sarà disponibile su RaiPlay sino al 24 novembre.

Nell’ambito del Radio2 Live Secret Show all’esibizione ha assistito un nutrito gruppo di fan che seguendo il cantautore pontino sui social ha saputo dell’evento ed è giunto a sostenere Edoardo D’Erme in oltre 40 minuti di concerto dalla strada e dai tetti limitrofi.



In questo breve concerto Calcutta ha regalato al pubblico i grandi classici del suo repertorio come “Paracetamolo”, “Cosa mi manchi a fare” e “Del verde” e alcuni brani del nuovo disco. Una grande emozione condivisa dal cantante e la sua band e il pubblico e che lo conferma come uno dei cantautori più interessanti dell’attuale panorama musicale italiano.

Felice l’idea di proporre la musica dal vivo in televisione che ormai è sempre più rara e decisamente lontana dai palchi e dai gusti dei più giovani “Siamo molto grati a Calcutta di aver accolto un invito, che aveva l’obiettivo di rompere gli schemi dei tradizionali ‘live’ radiofonici” afferma il responsabile di Radio Rai Flavio Mucciante, secondo il quale la musica dal vivo “rappresenta oggi un universo a sé stante, sempre più rigoglioso e vitale, nel quale è necessario riposizionarsi con idee, proposte e format originali in grado di creare eventi unici”. E in questo senso, conclude Mucciante, “la radio è il mezzo che meglio di ogni altro può rappresentare il ‘trait d’union’ tra l’artista e il suo pubblico”.

E intanto Calcutta si prepara al nuovo tour estivo del quale sono già uscite le date: si partirà il 22 giugno da Lignano Sabbiadoro toccando ben 13 località di tutta Italia fino al 28 luglio con l’ultima data in programma a Paestum.