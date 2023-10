Relax: ecco il nuovo disco di Calcutta

Lo aveva annunciato lo scorso maggio quando si parlava del tour: “il disco fuori con calma” aveva scritto Calcutta, e in effetti dopo qualche mese, senza fretta, è arrivato anche l’album che ha lo stesso titolo del tour “Relax”.

Ci sono voluti quasi cinque anni, ma ce l’abbiamo fatta: il 20 ottobre, finalmente, arriva il nuovo album di Calcutta, al secolo Edoardo D’Erme. Ad annunciarlo è il cantautore stesso in questi giorni con un post sui social “Qui si prova per il tour ma il 20 ottobre esce il mio nuovo disco sempre per Bomba Dischi. Un abbraccio forte. Edoardo”.

Un album di inediti che per ora non è preceduto da singoli e di cui conosciamo solo la copertina in cui campeggia una giovane fan a bocca spalancata sotto le grinfie di un dentista. A quanto pare l’album sarà distribuito anche in Francia grazie alla collaborazione di Bomba Dischi con la Columbia Records (Sony Music France).

A maggio il tour è andato sold out nel giro di pochi giorni, tanto da far aggiungere ben tre date Mantova, più una seconda data a Roma e Milano. Partirà il 30 novembre toccando i palasport di nove città italiane: 30 novembre a Mantova al Pala Unical, 2 dicembre Firenze, Nelson Mandela Forum, 3 dicembre Bologna, Unipol Arena, 7 e 8 dicembre Roma, Palazzo dello Sport, 10 dicembre Bari, Palaflorio, 12 dicembre Napoli, Palapartenope, 14 dicembre Padova, Kioene Arena, 16 dicembre Torino, Pala Alpitour, 18 e 19 dicembre Milano, Mediolanum Forum.

Un’attesa che ha prostrato i fan che sono accorsi ad accaparrarsi i biglietti dei concerti e che ora aspettano trepidanti il 20 ottobre.

Nel frattempo Calcutta terrà sabato 14 e domenica 15 ottobre una serie performance da 30 minuti l’una, diretta dall’artista visivo Nico Vascellari. Un universo creato dai due artisti fatto di luci, scenografie e musica che si fondono e animano Villa Medici a Roma. Anche questo evento è andato sold out nel giro di poche ore.