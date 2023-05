Calcutta torna dal vivo: annunciato il Relax Tour

Dopo quattro anni di assenza dai palchi e a cinque anni dal suo ultimo album "Evergreen", torna in tour Calcutta, il cantautore pontino che ha reso mainstream una certa tendenza della musica indie.

Proprio oggi è stato annunciato il Relax Tour: otto date comprese tra il 2 e il 18 dicembre che lo vedranno suonare nelle principali città italiane: inizierà il 2 dicembre al Nelson Mandela Forum di Firenze, per poi proseguire il 3 dicembre all’Unipol Arena di Bologna, il 7 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma, il 10 dicembre al Palaflorio di Bari, il 12 dicembre al Palapartenope di Napoli, il 14 dicembre alla Kioene Arena di Padova, il 16 dicembre al Pala Alpitour di Torino e concludersi il 18 dicembre al Mediolanum Forum di Milano.

Il tour è prodotto dal colosso Live Nation in collaborazione con DNA Concerti, questo la dice lunga sull’importanza che ormai il cantautore pontino ha all’interno della scena musicale italiana. I biglietti saranno disponibili a partire dallle 13.00 di martedì 23 maggio sui principali circuiti online: Ticketmaster, Tocketone e Vivaticket.

Il Relax tour per ora non toccherà Latina, che ancora ricorda la memorabile notte bianca che vide arrivare al Francioni migliaia di giovani un po’ da tutta Italia per cantare insieme “e adesso che mi stringi per la mano vacci piano che sento il cuore a mille, io sento il cuore a mille”, ma chi lo sa se con l’anno nuovo potrebbero arrivare altre date e vedere Calcutta tornare a giocare in casa.

Nel frattempo si attende anche un nuovo album che a quanto pare “arriverà con calma” come annuncia lo stesso Calcutta sui social. Un album molto atteso e da molti discusso, un po’ come l’eterno dilemma “è nato prima l’uovo o la gallina” torna la curiosità sulle prossime canzoni di Calcutta: sarà ancora minimalista, legato alle atmosfere più semplici con il sotteso male di vivere, che è solo un po’ di malinconia mista a una sorniona eterna indecisione?

E se indie non è solo una indicazione sul tipo di produzione di un disco, ma un vero e proprio atteggiamento verso il fare musica, l’apparente lontananza di Calcutta dalle scene la dice lunga su quanto realmente sia diventato “figlio di una major” il cantautore pontino.

Apparente in quanto Edoardo D’Erme in questi anni non è stato affatto fermo, ha scritto musica a non finire, collaborato con tanti artisti, ha partecipato persino a Sanremo come coautore, insieme ad Ariete, della canzone Mare di Guai.

Dunque non ci resta che attendere tour e disco e rispolverare intanto un po’ di vecchi singoli che ci ricordano qualche angolo di Latina, quell’amore passato, quell’amico che è un po’ che non vediamo, quei dubbi e quelle inquietudini che attanagliano i ragazzi di provincia quando si affacciano per la prima volta a guardare il resto del mondo.