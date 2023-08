Prosegue l’avventura dei Tarallini nella trasmissione Reazione a Catena

Tornano da campioni i pontini Tarallini, Carola, Gabriele ed Emanuela, nella puntata di Reazione a Catena condotta da Marco Liorni. A sfidarli la squadra dei Copernicani, tre giovanissimi neodiplomati che vengono da Bologna.

Dopo una partita avvincente ma a fasi alterne i nostri campioni pontini si sono difesi bene nelle varie manche. La sfida all’Intesa vVincente ha visto entrambe le squadre in difficoltà per via della tensione. La tanta emozione ha fatto tentennare anche i Tarallini che nella scorsa puntata avevano sostenuto invece una performance invidiabile.

Anche se con difficoltà, i Tarallini sono riusciti comunque a confermarsi campioni e a eliminare gli sfidanti.

Giunti al rush finale con ben 108 mila euro, hanno poi mantenuto un montepremi di 7375 per indovinare l’ultima parola della puntata.

I ragazzi di Aprilia non sono riusciti a portare a casa i premi in palio neanche stavolta, ma torneranno per un'altra puntata da campioni.