Tarallini ancora campioni di Reazione a Catena per la quarta puntata di fila

Quarta puntata da campioni per i Tarallini, concorrenti pontini di Reazione a Catena, la trasmissione RAI presentata da Marco Liorni.

Il gioco di intuito, prontezza di spirito e cultura generale ha visto impegnati i tre ragazzi di Aprilia e Lanuvio Carola, Gabriele ed Emanuela.

Nella puntata di ieri i nostri Tarallini sono stati sfidati dai Mici per la Pelle, squadra di Augusta in Sicilia che è partita con grinta indovinando molte parole e dominando in molti giochi.

Ma si sa in questo gioco è decisiva l’Intesa Vincente durante la quale i Tarallini hanno compiuto diversi errori, riuscendo però a trionfare di nuovo eliminando i Mici per la Pelle, che per via della tensione hanno sbagliato diverse parole.

I tre ragazzi nel gioco finale dopo un primo dimezzamento del montepremi si sono battuti per arrivare alla fine della catena conclusiva. Anche stavolta pur avendo a disposizione 5125 euro sono tornati a casa di nuovo a bocca asciutta. Ma torneranno anche stasera per giocarsela contro i prossimi sfidanti, ce la faranno a vincere?

Chi non è riuscito a vedere la puntata in diretta può recuperarla su RAI Play.