Il primo romanzo di Tiziano Ferro è in tutte le librerie

Da oggi 3 ottobre, si potrà trovare in tutte le librerie e store on line il primo romanzo di Tiziano Ferro “La Felicità in principio” edito da Mondadori.

Dalla sinossi del romanzo si legge “il famoso cantante Angelo Galassi, risulta ufficialmente deceduto nel febbraio 2013, in circostanze mai del tutto chiarite. La verità è che negli ultimi dieci anni Galassi ha semplicemente trovato più facile nascondersi tra i grattacieli di New York. Ha nascosto sé stesso e i suoi non pochi problemi legati all’alcol, al cibo e a un’identità sessuale incerta. Tutto è filato più o meno liscio finché non si è visto recapitare da una vecchia fiamma di una notte una bambina di quattro anni identica a lui, tranne per un dettaglio: Sophia non parla".

Tiziano Ferro annuncia l’uscita ufficiale con un post sui social e sul suo canale Whatsapp con un video che anticipa alcuni passi del libro. Il tour di presentazione del romanzo nei teatri di quattro città italiane è saltato, ma c’è comunque una notizia che consolerà i fan perché presto “La Felicità in principio” diventerà anche un audiolibro. Dunque si potrà ascoltare il romanzo letto direttamente dalla voce del cantautore pontino, e ne abbiamo già un breve estratto nel video che sta girando da oggi sul web, che regala, insieme a una piccola guest star, anche una curiosa versione del ritornello di “Vola Mio Mini Pony” sigla del celebre cartone animato cantata da Cristina D’Avena nel 1984.

Un libro scritto, a detta del cantautore pontino, di getto in soli 30 giorni, di notte quando non riusciva a dormire perché eccitato in attesa dell’arrivo dei suoi bambini. Un romanzo nel quale si è divertito a inventare, provando un processo del tutto inverso rispetto a quando scrive le sue canzoni, nelle quali mette sé stesso con sincerità. Nel romanzo ha potuto inventare personaggi, emozioni, situazioni lasciandosi alle spalle la realtà, raccontando qualche sua esperienza, qualche idea ma inserendole in modi di vivere e pensare nettamente diversi dai suoi.

Il tema centrale è sicuramente quello delle seconde opportunità e della paternità: quest’uomo che ha deciso di morire senza togliersi la vita, che continua a vivere e trova la forza di prendersi cura di sé stesso per curare adeguatamente sua figlia. “Oggi, abbiamo capito, abbiamo scoperto e ormai si sa che il dolore non serve – afferma Tiziano Ferro in una intervista a Sky Tg24 spiegando inoltre il significato del titolo del libro – invece, la felicità “al principio”, quindi, come principio della vita, la vita alla ricerca della felicità, come cosa principale, è l’atteggiamento più sano. Non solamente per sé stessi, non è un gesto di egoismo, è un gesto di grande altruismo cercare di essere felici; assolutamente lo è, soprattutto, quando si è genitori”.

Un principio che Tiziano in questo periodo complesso, dopo l’annuncio del divorzio dal marito Victor Allen, sta mettendo in pratica con tutto sé stesso, per tutelare i figli e rendere questo passaggio meno traumatico possibile.